O líder da AfD, Björn Höcke, perdeu a sua posição eleita diretamente.

No domínio da Turíngia, parece que o líder da AfD, Björn Höcke, não conseguiu garantir uma cadeira direta no parlamento estadual. O candidato de 52 anos não conseguiu vencer em sua circunscrição, acabando por ceder a vitória ao candidato da CDU, Christian Tischner. Tischner saiu vitorioso com uma vantagem substancial de 1075 votos, conquistando 43,0% dos votos, enquanto Höcke conseguiu 38,9%.

Interessantemente, o candidato do SPD, Heike Taubert, ficou em terceiro lugar. Taubert, que atualmente serve como ministra das Finanças no Ministério de Bodo Ramelow, conseguiu 8,8% dos votos. Ela tem uma rica história política, tendo servido como candidata principal dos Social Democratas nas eleições de 2014 e ocupando uma posição ministerial desde 2009, inicialmente como ministra da Saúde e posteriormente como ministra das Finanças sob os governos de Ramelow.

Höcke optou por concorrer em Greiz depois de ter sido consistentemente derrotado pelo candidato da CDU em sua circunscrição natal de Eichsfeld. Ambos os distritos na região predominantemente católica viram vitórias claras para os candidatos da CDU, inclusive majorias absolutas em alguns casos.

A entrada de Höcke no parlamento estadual de Erfurt permanece incerta. Se a AfD conseguir garantir vários mandatos diretos, mesmo seu primeiro lugar na lista estadual pode não ser suficiente. No entanto, um representante da AfD afirmou que a posição de Höcke dentro do partido está segura. Em caso de emergência, um membro do parlamento teria que renunciar, abrindo caminho para a entrada de Höcke no parlamento, segundo o ntv.

