O leste está à beira de uma ameaça de retaliação do líder do Hezbollah e dos ataques aéreos de Israel.

Israel lançou ataques ousados e sincronizados, com explosivos escondidos em rádios e dispositivos de comunicação, que novamente colocaram o Oriente Médio à beira de um conflito maior, quase um ano após o ataque do grupo palestino Hamas em 7 de outubro, que iniciou o conflito atual na Faixa de Gaza.

A atenção agora se volta para Hezbollah e as próximas ações de Israel, com o Conselho de Segurança da ONU marcado para realizar uma reunião de emergência nesta sexta-feira para discutir a situação.

A incerteza paira sobre se os ataques de Israel são um prenúncio de uma invasão terrestre em seu fronteiro norte, no Líbano, e até que ponto o Hezbollah, um dos grupos paramilitares mais fortes da região, apoiado pelo Irã, é capaz de responder, apesar das ameaças de retaliação de seu líder.

Qual é o resultado?

O medo e a ansiedade tomaram conta dos residentes do Líbano após os ataques causarem caos e tragédia, perturbando a vida cotidiana e causando numerous mortes. Um cirurgião informou à CNN que muitos dos feridos graves e mutilados terão um longo caminho pela frente após a explosão de dispositivos sem fio em seus bolsos ou no rosto.

Pelo menos 37 pessoas morreram nos ataques desta terça e quarta-feira, incluindo crianças, e quase 3.000 ficaram feridas. O Hezbollah reconheceu a morte de pelo menos 38 de seus membros desde a tarde de terça-feira, mas não forneceu mais detalhes.

Em um discurso na quinta-feira, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, condenou os gêmeos ataques, chamando-os de "massacres" que "transcenderam todos os limites" ao atingir áreas públicas e ferir civis.

Embora o Hezbollah tenha sofrido grandes perdas, Nasrallah prometeu que "a retribuição será servida", acrescentando que os ataques não abalarão o espírito do grupo. O chefe do Hezbollah também alertou que os conflitos na Faixa de Gaza não cessarão até que haja paz na região.

Qual é a estratégia de Israel?

Enquanto Nasrallah falava na quinta-feira, caças israelenses sobrevoaram Beirute, disparando flares e ecoando estrondos sonoros, aumentando a preocupação com uma escalada na capital do Líbano. Horas depois, Israel lançou uma saraivada de ataques no Líbano, alegando ter atingido cerca de 100 lançadores de foguetes do Hezbollah e "alvos terroristas".

Enquanto o Hezbollah relatou ao menos 17 ataques a sites militares no norte de Israel, Israel deixou claro que está preparado para a guerra com o Hezbollah. O comentário do ministro da Defesa israelense na quarta-feira de que "uma nova era de guerra" havia começado foi seguido pela confirmação do comando militar de que havia "aprovado planos para a arena norte" ao longo da fronteira do Líbano.

O foco recente de Israel no norte visa facilitar o retorno de residentes evacuados a áreas próximas à fronteira norte que foram alvo de ataques do Hezbollah.

Como o Hezbollah pode reagir?

Nasrallah deu indiretas de retaliação pelos gêmeos ataques, mas é incerto em que medida o Hezbollah pode contra-atacar se seus membros estiverem feridos e os métodos de comunicação-chave não estiverem mais funcionando.

Apesar de parecer enfraquecido, o Hezbollah continua sendo considerado o grupo não-estatal mais fortemente armado do mundo, possuindo um arsenal cada vez mais avançado capaz de causar danos significativos a Israel.

No entanto, há indicações de que o grupo tradicionalmente secreto pode estar operando de forma mais sigilosa. A costumeira aglomeração pública para assistir ao discurso de Nasrallah estava ausente na quinta-feira, e seu discurso - seu primeiro desde os dois ataques - pode ter sido gravado anteriormente.

No entanto, o líder do Hezbollah, que afirmou que sua liderança permaneceu intacta ao usar dispositivos mais antigos, tem um aliado poderoso no Irã.

Com sede no Líbano, o Hezbollah faz parte de uma aliança liderada pelo Irã que abrange o Iêmen, a Síria, a Faixa de Gaza e o Iraque, que tem estado envolvida em um conflito de baixa intensidade com Israel e seus aliados nos últimos 11 meses.

O comandante das Forças de Guardiães da Revolução do Irã, Hossein Salami, teria dito a Nasrallah que Israel enfrentará em breve uma "resposta decisiva e esmagadora" do "eixo da resistência".

O Hezbollah também tem uma história de atacar diplomatas israelenses no exterior, incluindo um ataque com bomba em 1992 à embaixada israelense na Argentina que matou 29 pessoas. Houve ataques a diplomatas israelenses na Índia, na Geórgia e na Tailândia em 2012 que Israel atribuiu ao Irã e ao Hezbollah, embora o grupo tenha negado envolvimento na época.

Não passamos por isso antes?

A ansiedade de que a devastadora guerra de Israel na Faixa de Gaza possa escalar para um conflito regional mais amplo tem aumentado e diminuído em níveis de preocupação desde o ataque mortal do Hamas em 7 de outubro.

Os principais players têm se aproximado da beira do precipício, mas as tensões diminuíram devido às sérias consequências de uma guerra em grande escala no Oriente Médio.

No entanto, quase todas as semanas traz outro incidente violento, colocando a região de volta em estado de alta alerta, com o medo de uma guerra em grande escala envolvendo os Estados Unidos, o principal aliado de Israel.

Em agosto, o Irã prometeu retaliação contra Israel pela morte do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, que ocorreu um dia após a morte de um comandante do Hezbollah em um ataque aéreo israelense em Beirute.

Desde então, os esforços internacionais têm sido direcionados para desescalada das tensões entre Israel e Hezbollah. Este objetivo será renovado durante a reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira.

Enquanto o líder do Hezbollah já expressou seu desejo de evitar uma guerra regional total, os especialistas sugeriram que ele pode estar agora sob mais pressão para agir após a série de explosões, com Israel planejando mudar seus objetivos militares para sua fronteira norte.

A comunidade internacional, incluindo o Conselho de Segurança da ONU, está de olho na situação no Oriente Médio, com uma reunião de emergência marcada para esta sexta-feira para discutir as tensões crescentes entre Israel e Hezbollah. Apesar do conflito em andamento e das perdas significativas do Hezbollah, eles continuam sendo um dos grupos não-estatais mais fortemente armados do mundo e têm um aliado poderoso no Irã, o que pode potencialmente impactar o cenário geopolítico global.

