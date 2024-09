O lendário artista e ator Kris Kristofferson, conhecido pela sua música e presença no cinema, faleceu aos 88 anos.

Kristofferson faleceu em sua residência em Maui, Hawaii, em um sábado, como confirmado por seu representante, Ebie McFarland, em um email. Ele tinha 88 anos.

McFarland revelou que Kristofferon partiu tranquilamente, cercado por familiares. Não foi mencionada nenhuma causa específica para sua morte.

A partir da década de 1960, o nativo de Brownsville, Texas, escreveu clássicos intemporais como "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times" e "Me and Bobby McGee". Embora Kristofferson fosse um artista solo, muitas de suas composições ganharam popularidade quando foram interpretadas por outros artistas, como Ray Price cantando "For the Good Times" ou Janis Joplin interpretando "Me and Bobby McGee".

Ele também atuou ao lado de Ellen Burstyn no filme "Alice Doesn’t Live Here Anymore", de Martin Scorsese, em 1974, e estrelou ao lado de Barbra Streisand em "A Star Is Born", em 1976, além de ter participado de "Blade", da Marvel, ao lado de Wesley Snipes, em 1998.

Kristofferson, que era capaz de recitar William Blake de memória, combinava temas de folk music sobre solidão e romance terno com música popular country. Seu cabelo longo, calças boca de sino e canções inspiradas por Bob Dylan o destacavam como um compositor de country progressista, ao lado de contemporâneos notáveis como Willie Nelson, John Prine e Tom T. Hall.

Nelson já declarou, durante uma cerimônia de premiação da BMI em novembro de 2009, "Não há melhor compositor vivo do que Kris Kristofferson. Tudo o que ele escreve se torna um padrão, e nós só temos que conviver com isso".

Como ator, ele se destacou em filmes, inclusive aqueles ao lado de Barbara Streisand e Ellen Burstyn. Da mesma forma, ele apreciava westerns e dramas de cowboy.

Durante seus anos de faculdade, ele foi boxeador e jogador de futebol e obteve um mestrado em inglês na Merton College, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Apesar de ter sido oferecido um cargo de professor na Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, ele optou por seguir a carreira de compositor em Nashville. Em 1966, ele assumiu um emprego de meio período como faxineiro no estúdio da Columbia Records na Music Row, trabalhando ao lado de Dylan durante a gravação do álbum duplo "Blonde on Blonde".

As lendas em torno de Kristofferson muitas vezes ultrapassavam a realidade. Cash frequentemente contava uma história exagerada sobre como Kristofferson, um ex-piloto da Força Aérea, havia entregue um helicóptero no gramado de Cash, compartilhando uma cerveja e uma fita demo de "Sunday Mornin' Comin' Down". Com o passar dos anos, porém, Kristofferson desmentiu a versão de Cash, afirmando que o encontro nunca ocorreu e a fita demo nunca foi compartilhada ou mesmo gravada.

Em uma entrevista à Associated Press em 2006, ele enfatizou sua dívida com Cash. "Encontrá-lo nos bastidores do Grand Ole Opry enquanto ainda estava no Exército foi o momento em que decidi que voltaria", disse Kristofferson. "Foi eletrizante. Ele meio que me tomou sob sua asa antes de gravar qualquer uma das minhas músicas. Ele gravou meu primeiro disco, que foi eleito disco do ano. Ele me colocou no palco pela primeira vez".

"Me and Bobby McGee", uma de suas músicas mais gravadas, foi inspirada por uma sugestão do fundador da gravadora Monument Records, Fred Foster. Foster tinha um título para uma música chamada "Me and Bobby McKee", inspirada em uma mulher em seu prédio. Em uma entrevista à revista Performing Songwriter, Kristofferson admitiu que foi inspirado a escrever as letras para duas pessoas em uma jornada juntos após assistir ao filme de Federico Fellini, "La Strada".

Joplin, que mantinha uma amizade próxima com Kristofferson, mudou as letras para incluir um personagem masculino, criando sua versão icônica poucos dias antes de sua morte em 1970 devido a uma overdose. A versão de Joplin acabou alcançando o topo das paradas após sua morte.

No momento de sua morte, Kristofferson havia gravado músicas de sucesso como "Why Me", "Loving Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do)", "Watch Closely Now", "Desperados Waiting for a Train", "A Song I’d Like to Sing" e "Jesus Was a Capricorn".

Em 1973, ele casou-se com a também compositora Rita Coolidge, marcando o início de sua bem-sucedida carreira de duetos, que resultou em dois prêmios Grammy. Eles se divorciaram em 1980.

Ele encerrou sua carreira de apresentações ao vivo e gravações em 2021, fazendo aparições ocasionais no palco.

Apesar de sua bem-sucedida carreira no cinema, a paixão de Kristofferson pela música nunca diminuiu. Ele frequentemente incorporava elementos de entretenimento em seus filmes, como cantar em "Alice Doesn’t Live Here Anymore", de Martin Scorsese.

A carreira de Kristofferson como músico e ator abrangeu décadas, proporcionando entretenimento interminável para fãs em todo o mundo.

