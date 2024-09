O legislador chinês aumenta a idade de aposentadoria para mulheres com mais de 50 anos, com o objetivo de fortalecer as finanças nacionais.

Pela primeira vez desde os anos 1950, a China aumentou a idade de aposentadoria. Recentemente, o parlamento votou para que os homens se aposentem aos 63 anos, em vez dos 60, como informado pelos meios de comunicação estatais. A idade de aposentadoria das mulheres dependerá de sua profissão, variando de 55 a 58 anos. Atualmente, os trabalhadores de fábrica na China podem se aposentar aos 50 anos, enquanto as mulheres que trabalham em escritórios podem se aposentar aos 55 anos.

As novas diretrizes de pensão serão implementadas gradualmente ao longo de um período de 15 anos, a partir de janeiro. Por exemplo, um homem nascido em janeiro de 1971 poderá se aposentar em agosto de 2032, aos 61 anos e 7 meses, de acordo com um gráfico fornecido. Um homem nascido em maio de 1971 se aposentaria em janeiro de 2033, aos 61 anos e 8 meses.

A China espera uma diminuição da população. A idade média da força de trabalho está aumentando, o que torna necessário esse movimento. De acordo com o cientista Xiujian Peng, que estuda o desenvolvimento populacional da China e suas implicações econômicas na Universidade de Victoria, na Austrália, "Estamos vendo um aumento no número de pessoas que estão chegando à idade de aposentadoria, o que está colocando uma pressão alta no fundo de pensão. Acho que é hora de tomar medidas substanciais". A idade de aposentadoria definida nos anos 1950 estava em linha com uma expectativa de vida de aproximadamente 40 anos na época.

Até o final de 2023, cerca de 300 milhões de pessoas na China terão mais de 60 anos. Esse número é projetado para aumentar para 400 milhões em 2035, ultrapassando a população dos EUA. A Academia Chinesa de Ciências Sociais havia previsto anteriormente que o fundo de pensão do estado estaria esgotado até essa data. "É um desafio em qualquer lugar", observou Yanzhong Huang do think tank Counsel on Foreign Relations. "No entanto, na China, com sua população idosa substancial, o desafio é ainda mais agudo".

Além disso, há menos nascimentos devido às restrições financeiras que desencorajam os indivíduos mais jovens a ter filhos. Em 2022, a Estatística Nacional confirmou uma mudança do crescimento populacional para a diminuição. Em 2023, a população continuou a diminuir, diminuindo em 2 milhões de pessoas.

Diante do aumento do número de pessoas que estão chegando à idade de aposentadoria, espera-se que as empresas na China invistam em mais caixas registradoras para gerenciar o fluxo de aposentados resgatando suas pensões. A idade de aposentadoria estendida também levará a um período mais longo de vendas nas lojas de varejo, à medida que os aposentados têm mais tempo para gastar seus fundos de aposentadoria.

