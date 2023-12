Destaques da história

O legado de Michael Schumacher continua vivo com o lançamento de uma aplicação no 50º aniversário

Lançamento da nova aplicação Schumacher

O grande astro da F1 sofreu ferimentos graves na cabeça num acidente de esqui em 2013

O filho Mick quer seguir o pai na F1

O sete vezes campeão de F1 sofreu ferimentos graves na cabeça num acidente de esqui em 29 de dezembro de 2013 e a sua família continua a proteger-se ferozmente para não revelar detalhes sobre o seu estado físico. Continua a receber tratamento especializado na sua casa na Suíça.

Schumacher continua a receber tratamento especializado na sua casa na Suíça, mas a sua família continua a proteger-se ferozmente quanto a revelar detalhes sobre o seu estado físico.

A declaração dizia que Schumacher estava nas "melhores mãos" e que "tudo o que era humanamente possível" estava a ser feito para ajudar o lendário campeão alemão.

"Por favor, compreendam que estamos a seguir os desejos de Michael e a manter um assunto tão sensível como a saúde, como sempre foi, na privacidade. Ao mesmo tempo, dizemos muito obrigado pela sua amizade e desejamos-lhe um ano de 2019 saudável e feliz", acrescenta o comunicado.

Michael Schumacher, campeão de Fórmula 1

A família Schumacher - a esposa Corinna, a filha Gina-Maria (uma cavaleira de competição) e o filho Mick - lançou a iniciativa "Keep Fighting" em 2016 com o objetivo de reunir as pessoas inspiradas pelo lendário piloto.

Uma aplicação oficial de Schumacher - que será um "museu virtual" dos feitos do piloto - foi lançada para homenagear o piloto que garantiu um recorde de sete campeonatos e 91 vitórias em corridas.

"Estamos muito felizes por celebrar o 50º aniversário do Michael convosco e agradecemos do fundo do coração por podermos fazer isto juntos. Como prenda para ele, para vocês e para nós, a Keep Fighting Foundation criou um museu virtual", refere o comunicado.

"A aplicação é mais um marco no nosso esforço para fazer justiça a ele e a vocês, os seus fãs, celebrando os seus feitos".

"Queremos recordar e celebrar as suas vitórias, os seus recordes e o seu júbilo".

O filho de Schumacher, de 19 anos, vai correr na Fórmula 2 este ano depois de vencer o campeonato europeu de Fórmula 3 em 2018 com oito vitórias em 30 partidas. O seu pai estreou-se na F1 com 22 anos.

