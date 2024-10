O Lauterbach diz que não há ameaça iminente de falência no seguro de enfermagem.

Lauterbach garantiu que a saúde não está à beira do colapso, proporcionando tranquilidade às famílias. O ministro da Saúde anunciou uma grande reformulação e prometeu revelar os detalhes em breve.

O ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, abordou a questão da saúde em Berlim. Lauterbach afirmou: "Não vai falir", durante uma conferência de imprensa improvisada. "Você pode contar com isso", acrescentou, dirigindo-se aos familiares. Lauterbach também mencionou o aumento dos custos associados à saúde. "O número de pessoas que necessitam de cuidados está a aumentar novamente", explicou.

Lauterbach discutiu um aumento projetado de 400.000 novos pacientes em 2022, bem como um aumento acentuado nas taxas de compensação no setor de cuidados - "que naturalmente apreciamos", ele observou. Também foram mencionados subsídios mais altos para cuidados hospitalares, mas a situação de receita foi considerada "insatisfatória".

"O seguro de saúde está enfrentando pressão nas taxas de contribuição", reconheceu Lauterbach. Uma grande reforma no setor de cuidados seria anunciada em breve, ele afirmou, com preparativos em andamento há vários meses. As discussões giravam em torno de "quem deve pagar o quê", co-pagamentos em cuidados hospitalares e se aspectos de cobertura total deveriam ser introduzidos, entre outros tópicos.

Lauterbach destacou um "atraso nas grandes reformas, até mesmo na digitalização". No entanto, ele garantiu: "Estamos trabalhando nisso". Ele prometeu apresentar soluções específicas "em algumas semanas" para ajudar o seguro de saúde a sair da sua situação financeira difícil.

O desabafo do ministro da Saúde Lauterbach veio como resposta a um relatório do RND que indicava que a incapacidade de pagamento do seguro de saúde era iminente. Mais cedo no mesmo dia, um porta-voz do ministro já havia desmentido essa afirmação.

Até agora, os seguradores de saúde estatutários e as associações sociais estão exigindo medidas imediatas e abrangentes do governo federal, incluindo um grande pagamento. "Durante muitos meses, todos têm alertado que a receita de contribuição do seguro de saúde não consegue acompanhar suas despesas", afirmou Doris Pfeiffer, presidente do GKV-Spitzenverband.

O anúncio do ministro da Saúde de uma grande reformulação do seguro de saúde foi uma resposta às preocupações levantadas pelos seguradores de saúde estatutários e pelas associações sociais. "A Comissão" será fundamental para implementar as reformas, como Lauterbach mencionou: "Estamos atualmente trabalhando em colaboração com 'A Comissão' para garantir uma distribuição justa da carga financeira e explorar potenciais soluções".

Leia também: