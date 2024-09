O julgamento do suposto "atrapador de casamentos" em Rostock prossegue, levando a uma sentença de dois anos e meio de prisão.

As autoridades recentemente acusaram um indivíduo anteriormente condenado da Alemanha por não cobrir integralmente os custos de pedidos personalizados e uma compra de casa, ocorrida entre fevereiro de 2020 e março de 2022. O acusado admitiu os delitos após um acordo prévio, no qual a pena máxima foi limitada a dois anos e onze meses. No entanto, a sentença ainda não foi oficialmente confirmada.

Em maio de 2023, um juiz sentenciou este indivíduo a três anos e dez meses de prisão por fraude. É alegado que ele manipulou a dor emocional de várias mulheres que perderam entes queridos, explorou seus relacionamentos e, consequentemente, obteve 230.000 euros. A sentença ainda não é definitiva, já que um recurso foi apresentado pelo réu. Um representante do tribunal declarou que este recurso será ouvido no outono no Tribunal Regional de Rostock.

O caso foi encaminhado para a [Promotoria de Justiça] para investigação adicional devido à gravidade das acusações de fraude. Após a condenação, o indivíduo será obrigado a pagar uma indenização às vítimas como parte da sua sentença.

Leia também: