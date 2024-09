O julgamento do Porsche vintage termina com uma sentença de liberdade condicional.

Um emocionante julgamento chega ao fim com uma sentença suspensa: O chefe de uma empresa que se dedica a reviver clássicos carros de corrida é considerado culpado, entre outras coisas, de fraude. A Porsche, a co-acusadora, parece ter motivos para comemorar.

Neste julgamento centrado em supostamente autênticos carros clássicos, o Tribunal Regional de Aachen condenou o réu a uma pena de prisão suspensa de um ano e quatro meses. O CEO de uma empresa que restaura veículos de corrida vintage foi considerado culpado de fraude, falsificação e infringir leis de marca registrada. Ele havia predominantemente recriado históricos carros de corrida Porsche e os comercializado como os originais.

De acordo com a sentença, o réu falsificou documentos e os submeteu ao departamento de registro de veículos, entre outras irregularidades. Além disso, ele fixou emblemas da Porsche nos veículos modificados sem o consentimento da empresa, como esclareceu uma porta-voz do tribunal. Em um caso, ele enganou um potencial comprador sobre o histórico do veículo. Certos veículos foram vendidos por milhões de euros. A Porsche, a co-acusadora, tem a intenção de recuperar os veículos vendidos.

O julgamento começou há cerca de três anos, mas foi interrompido devido a problemas de saúde do réu antes de recomeçar em fevereiro. As acusações contra dois co-réus foram arquivadas com multas. Um dos co-réus era o piloto de corridas Jürgen Barth, que conquistou a lendária corrida de 24 horas de Le Mans para a Porsche em 1977 com um Porsche 936 Spyder. Barth foi empregado da Porsche por anos, e autoridades descobriram "a maior coleção de recordações da Porsche no mundo" durante uma busca em sua residência, como relatado pelo "Handelsblatt". O caso contra Barth foi arquivado após o pagamento de €750. Barth insistiu consistentemente em sua inocência, além de reconhecer a multa apenas por razões processuais. Barth descreveu os procedimentos contra ele como um "pesadelo".

Após a sentença do tribunal, o CEO foi ordenado a remover os emblemas da Porsche dos veículos modificados que havia vendido, uma vez que foram adicionados sem o consentimento da empresa. No entanto, outros veículos com decepções semelhantes continuam sendo uma preocupação para as autoridades e colecionadores de carros autênticos.

