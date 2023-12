O juiz ordena ao deputado Scott Perry que entregue os registos do telemóvel aos procuradores federais no caso de subversão eleitoral

O acontecimento surge meses depois de o gabinete do conselheiro especial Jack Smith ter acusado Trump de liderar uma conspiração para obstruir a votação, e na sequência de uma prolongada e muitas vezes secreta batalha judicial sobre quais as mensagens de telemóvel de Perry que poderiam ser acessíveis aos investigadores.

A decisão do tribunal liberta a maior parte das mensagens de Perry para os investigadores, após meses de atrasos devido a recursos legais sobre o acesso dos investigadores aos registos do Congresso, que proporcionam protecções constitucionais especiais para o trabalho dos membros do Congresso.

Ainda não é claro de que forma a decisão do tribunal poderá afetar os esforços em curso do conselho especial, incluindo a preparação do próximo julgamento criminal de Trump, ou a continuação das suas actividades de investigação.

Especificamente, a decisão do juiz entregará aos procuradores várias mensagens do republicano da Pensilvânia, incluindo as que registam as suas tentativas de "trabalhar com ou influenciar membros do Poder Executivo", quando Trump procurava obter apoio para a desinformação sobre a fraude eleitoral.

No entanto, o juiz-chefe James Boasberg do Tribunal Distrital de DC está permitindo que Perry ainda proteja cerca de 400 registros relacionados diretamente aos votos que ele faria, incluindo a certificação do resultado da eleição de 2020 sob a Lei de Contagem Eleitoral.

Boasberg fez uma análise minuciosa - a segunda vez que uma análise deste tipo é efectuada - dos 2.055 registos telefónicos de Perry, dividindo-os em mais de duas dúzias de categorias para determinar quais os que os investigadores poderiam ter.

O juiz analisou as mensagens em três grandes grupos - se são com membros do poder executivo, ou seja, Trump ou outros; se são entre membros do Congresso; ou se são com indivíduos fora do governo. Algumas mensagens de cada um destes grupos devem ser protegidas, concluiu o juiz, seguindo a orientação do tribunal de recurso que o precedeu.

As comunicações sobre a legislação proposta e a certificação dos votos do Colégio Eleitoral pelo Congresso em 2020 poderiam ser ocultadas aos investigadores, se Perry quisesse protegê-las, concluiu o tribunal.

Mas as comunicações com funcionários do poder executivo e pessoas fora do governo sobre o papel do vice-presidente Mike Pence em 6 de janeiro de 2021, por exemplo, não podem ser protegidas, disse o juiz.

Essas mensagens sobre Pence "podem ter uma relação com os procedimentos legislativos na medida em que tocam na votação de certificação, não são 'integrais' nem 'essenciais' para a participação de Perry nesses procedimentos porque dizem respeito apenas ao papel do vice-presidente Pence", escreveu Boasberg sobre essa categoria de comunicações de Perry.

A equipa de Perry ainda não respondeu à nova ordem. Anteriormente, tinham impedido o gabinete do advogado especial de aceder a qualquer uma das mensagens, na sequência da apreensão do telemóvel de Perry pelo FBI, aprovada pelo tribunal, através de um recurso.

Perry não foi acusado de qualquer crime e não é claro se ainda está a ser investigado.

Fonte: edition.cnn.com