O jovem vencedor da Copa do Mundo dá um resgate tarde e espetacular para o Hoffenheim.

Lutando tanto na Bundesliga quanto na Liga Europa, o TSG Hoffenheim enfrenta desafios sob o comando do técnico Pellegrino Matarazzo. A equipe conseguiu um empate em 1:1 contra o FC Midtjylland em sua estreia na Liga Europa após 1.308 dias, principalmente graças à impressionante atuação do goleiro Oliver Baumann. Um gol surpreendente de um adolescente manteve o jogo aberto até o último minuto.

Na sua estreia na Liga Europa, os Kraichgauer tropeçaram e só conseguiram um empate, aumentando a pressão sobre Matarazzo após três derrotas consecutivas na Bundesliga. A equipe precisa melhorar antes da pausa internacional.

Dario Osorio (42.) marcou pouco antes do intervalo, aproveitando a defesa vacilante do Hoffenheim. No entanto, o jovem Max Moerstedt salvou um ponto no 89º minuto com uma incrível bicicleta. A excelente atuação de Baumann no gol manteve sua equipe competitiva, uma promessa para a seleção alemã após a lesão de Marc-André ter Stegen.

Matarazzo sob escrutínio

2023 tem sido um ano desafiador para o TSG com a demissão do diretor esportivo Alexander Rosen e de outros membros da diretoria no final de julho, levando o clube a uma crise. Matarazzo enfrentou críticas após três derrotas na Bundesliga, e a possibilidade do assistente do Bundestrainer, Sandro Wagner, assumir seu cargo foi discutida. No entanto, Matarazzo viu o empate como uma "mudança de cenário, um novo começo, nova energia".

Despite the absence of key players Andrej Kramaric and Anton Stach, Hoffenheim's new energy was not evident early on. Baumann stepped in several times with impressive saves, first against Franculino's strong shot (3'), then against former Wolfsburg player Kevin Mbabu (9'), and once he cleared the ball off the line (32.). Youngster Tom Bischof's mistake led to a chance for Edward Chilufya (30), but Baumann made a spectacular save. Finally, against Joel Andersson's shot (35), the goalkeeper perfectly positioned himself in the corner to keep the score even. Only Osorio's shot managed to beat Baumann before half-time.

After the break, Baumann continued to shine, saving the team multiple times as the defense struggled. As Mergim Berisha was introduced, Hoffenheim mounted an offensive in the closing minutes. Ultimately, youngster Moerstedt delivered the winning goal in the last minute of the game.

In the face of these challenges, Matarazzo highlighted the draw as a turning point, viewing it as a "change of scenery" for TSG Hoffenheim. Despite being absent in the game, star soccer player Andrej Kramaric's impact was missed, and the team's new energy was not immediately noticeable.

The pressure on Matarazzo to perform well in both Bundesliga and Europa League intensified due to the team's struggle to win games, leading to discussions about other potential coaches taking over, such as Bundestrainer assistant Sandro Wagner. However, the team's impressive performance in Europe, thanks to Baumann's stellar goalkeeping, offered a glimmer of hope for TSG Hoffenheim.

