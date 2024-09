O jovem talento da Baviera quer irritar o atual recordista

Marcelo, do Real-Urgestein, uma vez previu uma grande carreira para Fiete Arp no futebol. No entanto, durante sua passagem pelo FC Bayern, o atacante não conseguiu alcançar um grande avanço. Em 2022, Arp se transferiu para Kiel, onde se encaixou perfeitamente na equipe promovida. Um possível reencontro com o FCB se aproxima.

O mundo bilionário do futebol profissional: o breve passagem de Arp pelo FC Bayern deixou uma marca indelével nele. "Eu tive um vislumbre de um mundo de futebol completamente diferente, ao qual poucos têm acesso", compartilha o atacante. Sua voz é pensativa e medida.

Apesar de ter 24 anos, Arp lembra com um sorriso de seus dias em Säbener, onde era uma promessa no competitivo cenário do futebol profissional. Agora, em um campo em Kiel-Projensdorf, cercado por menos torcedores e jornalistas antes do jogo contra o Bayern Munich, ele parece satisfeito. Arp encontrou seu lugar.

"Sim, eu me sinto mais à vontade, mas também porque acho que para realmente entender a cultura do clube do Bayern Munich, é preciso fazer parte dele por um longo período e ter uma certa maturidade para isso", diz Arp: "Acho que agora, a autoconfiança, aquela confiança inabalável - não é algo que se possa fingir ou aprender da noite para o dia. É mais um processo gradual, e na época em que eu estava lá, eu ainda não tinha alcançado esse estado."

Sente uma "Química com o Futebol" em Kiel

Arp foi celebrado como uma "prodigia" quando se juntou ao Bayern Munich, vindo do Hamburger SV em 2019, com grandes expectativas. Muitos especulavam sobre seu brilhante futuro. O Bayern encheu seu jovem talento de generosas remunerações, relatando-se que lhe ofereceram quatro milhões de euros anualmente. No entanto, ele não conseguiu entrar no time principal.

Aos 21 anos, Arp voltou para sua região natal, encontrando conforto em Kiel. "Acho que o FC Bayern é impulsionado por uma mentalidade de 'vencer é obrigatório'. Em Kiel, a ênfase está no desenvolvimento, com um foco nos meios de alcançar o sucesso", compartilha Arp. Ele não tem arrependimentos sobre seu tempo no Bayern, dizendo que isso ajudou em sua maturação. Com o Holstein, agora ele experimenta uma "conexão com o futebol, um senso de comunidade e a compreensão de que todos servem à equipe ou ao clube".

Não mais o único protagonista

Arp encontrou seu lugar em Kiel. Ele não é mais o centro das atenções, mas não precisa ser. Arp teve um papel no desenvolvimento do Kiel, contribuindo com cinco gols e duas assistências durante a temporada de promoção e jogando em ambos os jogos iniciais da equipe na Bundesliga nesta temporada.

Chamar Arp de um "informante do Bayern" antes do jogo de sábado (18h30 CET na Sky/wow e no ntv.de live ticker) pode ser uma exagero, considerando suas ocasionais interações com a atual equipe de Munique e o tempo que passou desde sua experiência lá. No entanto, com uma pitada de sarcasmo, ele diz: "Suspeito que alguns jogadores lá não jogaram um jogo obrigatório em um estádio de tamanha magnitude há algum tempo". Arp está pronto. E ele acredita nas perspectivas do Kiel. Isso é óbvio.

