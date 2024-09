O jovem Pollock, com apenas três anos, deixa a comunidade artística impressionada.

Alguns afirmam que ele é um fenômeno, caso encerrado, e gastam cinco dígitos para comprar uma pintura de um menino de 3 anos. Outros, como estudiosos e especialistas, expressam preocupações sobre a nossa sociedade com a agitação em torno da arte de uma criança.

Em eventos sociais, Laurent Schwarz espalha tinta na palma da mão e pressiona-a no papel. Ele ainda não sabe escrever. Ele cumprimenta convidados com um chupeta na mão, usando fraldas. No entanto, entusiastas da arte de todo o mundo estão dispostos a pagar - como sua mãe Lisa Schwarz coloca - cinco dígitos por suas criações. No dia 19 de setembro, o loiro bebê terá sua estreia em uma exposição em sua cidade natal de Neubeuern, na Baviera, pouco mais de duas semanas após seu terceiro aniversário, no dia 5 de setembro.

O pequeno garoto, que mal chega aos joelhos de alguns dos quadros em que trabalha, começou sua "carreira" há cerca de sete meses enquanto estava de férias com a família na Itália. Desde então, ele ficou obcecado pelas cores, compartilham seus pais Lisa e Philipp. Até mesmo durante suas últimas férias, eles tiveram que levar telas e tintas acrílicas - "senão, ele não entrava no carro", diz seu pai Philipp. Ele pintou em um parque.

"Mamãe, tinta, tinta!"

De volta à casa em Neubeuern, com 500 anos de história protegida, seus pais transformaram um estúdio para ele: panos de pintor no chão, manchas de cores por toda parte, até mesmo manchas de tinta azul na TV. Ele começa tão cedo quanto às 6h: "Mamãe, tinta, tinta."

O pai, que dirige uma empresa de construção de fornos com sua esposa na quarta geração, projetou a casa pessoalmente: individual, refinado em cada detalhe. Não são apenas as pinturas de Laurent que decoram as paredes aqui. Seu pai também pinta, e especialmente seu avô criou numerosas obras de arte.

Tintas, pincéis, rolos, espátulas, pedaços de madeira: Laurent, como visto em um vídeo do Instagram, pega o que puder encontrar - especialmente muita tinta: ele a espreme grossamente dos tubos na tela, claramente se divertindo. Seu estilo lembra Jackson Pollock, que popularizou a pintura de ação.

Uma paixão por elefantes

Ele usa as mãos para criar formas: um elefante bebê, azul com um olho vermelho, aparece em uma pintura, Laurent informa ao visitante. Ele adora elefantes. A tão chamada "pintura de tons vermelhos" é sua favorita. Há também um camelo e dinossauros - e em uma pintura intitulada "As Pessoas", três figuras ficam em silhueta.

Ele pinta de forma abstrata e figurativa, explica sua mãe. É isso que o diferencia. Às vezes, uma pintura é concluída em poucos minutos; outras vezes, leva mais de uma semana. Ele trabalha em cerca de cinco pinturas de cada vez. Assim que ele termina uma peça, simplesmente diz: "Feito!" Depois, é hora do banho: tinta nas mãos, pés, rosto, pernas.

Pequenos Da Vincis, grandes rivalidades

Laurent não é o único mini Picasso ou Monet. A mídia frequentemente compara essas crianças a mestres como Gerhard Richter, Jean-Michel Basquiat ou Cy Twombly - mesmo que as crianças talvez não conheçam as obras desses artistas.

Pablo Picasso certa vez disse que poderia pintar como Rafael quando criança. Mas lhe levou uma vida inteira para aprender a pintar como uma criança novamente. Picasso também disse: "Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up."

Historiadores de arte às vezes moderam a loucura em torno da arte infantil. Eles destacam que o entusiasmo artístico das crianças deve ser incentivado. No entanto, não se pode simplesmente rotular as criações das crianças como arte - para isso, uma obra deve também ser "discursiva".

Segundo a sabedoria convencional, uma obra de arte deve desencadear um diálogo social, utilizando os meios únicos da arte. Deve ser relevante e estimulante. No entanto, uma criança não possui essa capacidade reflexiva. Apenas porque suas pinturas são apreciadas como belas ou evocativas não significa necessariamente que sejam obras de arte no sentido genuíno, segundo vários historiadores de arte.

"Para ser um pintor talentoso - como Gerhard Richter, por exemplo - é preciso estar em pé de igualdade socialmente. Na verdade, toda forma de arte ganha significado apenas através de sua relevância social", diz Markus Heinzelmann, ex-diretor do Museum Morsbroich para arte contemporânea em Leverkusen e agora professor na Ruhr University Bochum. Se a sociedade acredita que um menino de três anos pode fornecer insights em sua composição, então isso levanta algumas questões.

60.000 Seguidores

A fama de Laurent floresceu quase por acaso, segundo seus pais. Lisa carregou sua primeira pintura, "Os Dedos", no Instagram para que familiares na Suíça e sua avó pudessem ver. Mais imagens seguiram. "Então uma galeria entrou em contato conosco. Logo depois, as primeiras fotos foram vendidas."

Laurent agora tem mais de 60.000 seguidores no Instagram. Há cerca de 20.000 interessados na lista de espera para suas pinturas. Vinte e cinco de suas aproximadamente 35 pinturas foram vendidas, incluindo para os EUA, Paris, Londres, Bahamas, Japão e Cingapura. Laurent deve receber sua própria linha de tintas de uma empresa em breve, e papel de parede com trechos de suas pinturas também está em andamento.

Além de cartas de admiração, a família também recebe feedback negativo, como acusações de exposição excessiva desde cedo. Philipp, pai de Laurent, o defende permitindo que ele pinte sempre que quiser e lhe fornecendo suprimentos de tinta. "O que realmente importa é que ele possa ser criança." No fundo, Laurent é apenas uma criança comum. Ele tem uma paixão por nadar e sorvete de azul, especialmente de um vendedor local. Azul é, de fato, sua cor favorita.

Um artista prodigioso da África está fazendo manchetes. Ace-Liam é relatado como tendo começado a pintar aos seis meses de idade e foi reconhecido como o mais jovem artista masculino do Guinness Book sem auxílio até seu segundo aniversário. Sua mãe entrou em contato com Lisa Schwarz, que gerencia jovens artistas, na esperança de que Ace-Liam e outro jovem artista pudessem colaborar. No entanto, a distância entre o Gana e onde Lisa Schwarz está localizada é bastante substancial.

"Cada criança carrega uma maravilha inata", afirma Lisa Schwarz. Da mesma forma, aos quatro anos, Mikail Akar de Colônia começou a pintar. Seu pai, Kerem Akar, revela que foram oferecidas grandes somas - chegando a meio milhão de euros - por pinturas de Mikail. Um dos museus internacionais mais conhecidos notou o talento de Mikail. Como Kerem Akar se orgulha em dizer, "O Guggenheim Museum em Nova York leiloou uma pintura de Mikail - um momento do qual estamos muito orgulhosos". A pintura intitulada "Rei de Nova York" foi vendida por 17.000 euros.

Mikail já criou cerca de 400 peças e atualmente está trabalhando em uma obra de arte de 50 metros de comprimento. Estão planejadas exposições em Miami, Viena, Palma e Colônia até novembro. Mikhail está recebendo elogios na imprensa e no mundo da arte, mas seu pai insiste que ele permanece humilde. "Ele diz, 'Não sou um prodígio. Cada criança carrega uma maravilha inata - só precisa ser descoberta'", cita Kerem Akar seu filho. Ele acredita que "há muitos talentos no mundo", e por essa razão, deixou seu emprego como vendedor para gerenciar Mikhail e mais uma dúzia de outros artistas. "O que é essencial é o crescimento contínuo".

A mãe de Laurent espera ansiosamente para ver como seu jovem prodígio se desenvolve. "Talvez ele perca o interesse em dois anos e desista", ela especula, embora tenha dificuldade em imaginar tal resultado dada sua paixão intensa. Se ele perdesse o interesse, porém, teria uma substancial reserva financeira aos dezoito anos: "Cada centavo vai para sua conta".

