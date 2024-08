- O jovem jogador promissor do Bayern Munique, Vidovic, é emprestado para Mainz.

Gabriel Vidovic, do Bayern de Munique, vai para o FSV Mainz 05 em empréstimo para esta temporada

Ambos os clubes da Bundesliga anunciaram essa mudança pouco antes do prazo de transferência.

Além disso, Vidovic assinou um contrato para ficar com os detentores do título alemão até o verão de 2026. Isso foi necessário para concretizar o acordo de empréstimo. De acordo com fontes noticiosas, o Mainz tem a opção de adquirir o jogador de 20 anos por cinco milhões de euros.

Vidovic brilha nos treinos de pré-temporada do Bayern

O jovem croata está com o Bayern desde 2016 e recentemente deixou uma boa impressão nas sessões de treinamento da equipe. "Nas últimas semanas, Gabi também se destacou em nossas preparações e agora vai dar continuidade à sua carreira no Mainz", disse o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund.

Vidovic fez sua estreia na equipe principal do Bayern em abril de 2022. Anteriormente, foi emprestado ao time holandês Vitesse Arnhem e depois ao Dinamo Zagreb. "Gabriel Vidovic é cheio de talento, é um jogador de primeira linha, tecnicamente habilidoso e esperto em campo", comentou o diretor esportivo do Mainz, Christian Heidel.

