O jovem futebolista afegão foi uma das vítimas que caiu do avião militar dos EUA, afirma a Direção dos Desportos do Afeganistão

"Com grande pesar e tristeza, obtivemos a informação de que Zaki Anwari, um dos jovens futebolistas da equipa nacional, perdeu a vida num incidente horrível", diz o comunicado.

O post continuou dizendo que o jovem Anwari estava "a tentar deixar o país como centenas de outros jovens do seu país. Caiu de um avião militar americano e perdeu a vida".

Um dia depois de os talibãs terem tomado o controlo da capital do Afeganistão, Cabul, no domingo, centenas de pessoas fugiram para a pista do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, na segunda-feira, desesperadas por encontrar uma forma de evacuar o país.

Enquanto o avião C-17 se dirigia para a pista, várias pessoas agarraram-se ao trem de aterragem à medida que o avião ganhava velocidade. Pouco depois, surgiu um vídeo que mostrava um C-17 a subir sobre Cabul e pelo menos dois corpos a cair do avião.

A Direção-Geral do Corpo e dos Desportos do Afeganistão declarou que Anwari estava entre "vários outros compatriotas que caíram no chão enquanto voavam" em busca de um "futuro melhor na América".

"Morreram e foram martirizados", diz o comunicado, "que a sua alma descanse em paz e a sua memória seja recordada".

A publicação incluía orações para que Anwari fosse "recompensado com uma posição elevada no céu e que Deus concedesse paciência à sua família, aos seus amigos e aos seus companheiros de desporto".

Jawed Bahudurshah contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com