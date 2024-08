- O jogo inicial em casa termina em empate, Darmstadt aponta para sua vitória inaugural.

Esta temporada, o Eintracht Frankfurt estreia seu primeiro jogo em casa na Bundesliga de futebol. No sábado (15:30 CET/Sky), as Águias enfrentam o TSG 1899 Hoffenheim em seu campo. Infelizmente para o técnico do Eintracht, Dino Toppmöller, a nova aquisição do verão, Oscar Højlund, está fora de ação devido a uma fratura no osso metatarsiano sofrida durante um treino da equipe esta semana.

Enquanto isso, na 2. Bundesliga, o SV Darmstadt 98 busca sua primeira vitória. Os Lilases viajam para enfrentar o SV Elversberg no sábado (13:00 CET/Sky). A equipe rebaixada da Bundesliga tem apenas um ponto em três jogos até agora.

O rival local do Eintracht Frankfurt, o SV Darmstadt 98, está competindo na Segunda Bundesliga desta temporada. Apesar de começar bem com três jogos, ainda não conseguiu assegurar sua primeira vitória.

Leia também: