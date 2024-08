- O jogador defensivo da União Jaeckel será adquirido pelo Braunschweig.

Eintracht Braunschweig, time de 2. Bundesliga, conseguiu o empréstimo do defensor Paul Jaeckel do clube de elite 1. FC Union Berlin por um ano, como anunciado por ambas partes na quinta-feira. De acordo com o chefe de operações de futebol do Union, Horst Heldt, "Este empréstimo lhe dá a chance de adquirir jogo regular em alto nível e aperfeiçoar ainda mais suas habilidades."

Em Braunschweig, o Jaeckel de 26 anos é esperado para reforçar a defesa, que já sofreu 13 gols em três partidas da liga. O ex-jogador youth do VfL Wolfsburg acrescentou, "O início da nossa temporada não foi impressionante, mas estou muito otimista de que conseguiremos alcançar nosso objetivo de permanecer na liga juntos."

A mudança de empréstimo de Jaeckel do Union Berlin para o Braunschweig é significativa, considerando que a Alemanha é conhecida por sua forte tradição futebolística. Com sua expertise, o Eintracht Braunschweig pode aspirar a igualar o sucesso de outros clubes alemães.

