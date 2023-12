Destaques da história

O jogador de golfe Rickie Fowler divide opiniões com a sua camisa havaiana sem mangas

Rickie Fowler continua a ultrapassar os limites do código de vestuário do golfe

A estrela americana usou uma camisa havaiana para fora no primeiro evento do PGA Tour de 2018

Rickie Fowler foi visto a usar uma camisa havaiana sem mangas no Sentry Tournament of Champions desta semana, na ilha de Maui.

O golfista americano empatou em quarto lugar após a primeira ronda, a duas pancadas do líder Marc Leishman, mas foi a sua escolha de vestuário que causou agitação.

Depois de já ter usado sapatos de cano alto e calças de jogging num prestigiado torneio em Abu Dhabi, o jogador de 29 anos está cada vez mais perto de desrespeitar o código de vestuário do organismo regulador.

A Política do Jogador do PGA Tour afirma que "os jogadores devem apresentar uma aparência cuidada, tanto no vestuário como no asseio pessoal. As roupas usadas pelos jogadores devem ser consistentes com a moda de golfe atualmente aceite."

Fowler, no entanto, defendeu seu guarda-roupa, dizendo à NBC que o visual era "muito Maui" e brincando que seus amigos e colegas profissionais Justin Thomas e Jordan Spieth não conseguiriam.

"Gosto sempre de ultrapassar um pouco os limites, ao mesmo tempo que, obviamente, continuo a ser respeitoso e a honrar o jogo", disse Fowler ao Golf Channel.

"Senti que isto seria muito apropriado para começar a semana... Estamos apenas a divertir-nos".

Mudança de tendências

John Daly: o maior fashionista do golfe americano

Para a golfista americana Paige Spiranac, que se opôs veementemente à nova política de vestuário da LPGA, o número havaiano foi um passo na direção certa.

"Gosto dele. É diferente", publicou na sua conta do Twitter. "Vamos ver quanto tempo demora para que os tradicionalistas do golfe digam que o golfe acabou e como ficam indignados com o desrespeito.... de uma camisa sem camisa."

De acordo com a página oficial do Kapalua Golf Resort no Twitter, a camisola de Fowler foi a mais vendida na tenda de mercadorias durante todo o dia.

Com os dias dos "plus fours" e dos tacos de nogueira a ficarem para trás, muitos fãs afirmaram que o número 7 do mundo está a ajudar a levar o jogo a uma geração mais jovem.

Mas nem toda a gente ficou tão entusiasmada, com alguns a classificarem as suas escolhas de vestuário como "pouco profissionais" e outros a não conseguirem equiparar a roupa com a sua recente seleção como a "Pessoa Mais Bem-educada" de 2017.

Uma coisa é certa, se Fowler tiver alguma coisa a ver com isso, a linha entre o clube e a passerelle vai continuar a esbater-se.

