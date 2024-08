- O jogador de futebol islandês Gudjohnsen sai da Hansa Rostock

Atacante Sveinn Aron Gudjohnsen despediu-se do FC Hansa Rostock após um período de seis meses. O atleta islandês de 26 anos está de mudança para o time norueguês da Premier League Sarpsborg 08 FF, como confirmado pelo clube de futebol de menor divisão. Gudjohnsen juntou-se a Rostock do clube sueco IF Elfsborg em janeiro e conseguiu marcar um gol em 14 partidas competitivas pelo FC Hansa. Recentemente, o time rebaixado da segunda divisão reforçou sua linha ofensiva com Albin Berisha (Petrolul Ploiesti) e Antonio Jonjic (SV Wehen Wiesbaden).

