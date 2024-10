O jogador de futebol Alvaro Morata muda de residência logo após o erro da prefeita nas redes sociais.

Alvaro Morata, que liderou a Espanha à vitória na Euro 2024 no início deste ano, juntou-se ao AC Milan em julho e, em seguida, comprou uma propriedade em Corbetta, uma pequena cidade situada na periferia de uma metrópole italiana do norte.

Aparentemente encantado com a chegada de Morata, o prefeito Marco Ballarini de Corbetta deu as boas-vindas ao novo morador no Instagram.

"Não, não é uma brincadeira do dia 1º de abril; Álvaro Morata, o campeão, estabeleceu-se em Corbetta", afirmou Ballarini na quinta-feira, revelando sua simpatia pelo rival odiado do Milan, a Internazionale.

No entanto, Morata pareceu insatisfeito com a publicação de Ballarini e o repreendeu no Instagram Stories por "infringir minha privacidade". Ele também revelou sua intenção de procurar uma nova residência.

"Felizmente, eu não possuo nenhum imóvel caro. Minhas verdadeiras riquezas são meus filhos, cuja segurança você colocou em risco", escreveu Morata, segundo a Reuters.

"Eu supus que o governo municipal de Corbetta me proporcionaria algum grau de privacidade, mas, em vez disso, sou obrigado a mudar de residência imediatamente devido à sua inaptidão em gerenciar as redes sociais e proteger seus residentes."

A CNN tentou obter comentários de Ballarini.

Ao longo de sua carreira, Morata teve o privilégio de jogar por clubes renomados como Real Madrid, Juventus e Chelsea. Ele marcou duas vezes em seus seis jogos com o Rossoneri até agora.

