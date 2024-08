- O jogador da NHL Gaudreau e seu irmão encontram um destino trágico em um acidente de veículo.

A NHL da Columbus Blue Jackets está de luto pelo falecimento do astro do hóquei Johnny Gaudreau. O atleta de 31 anos da seleção americana e seu irmão mais novo, Matthew, de 29, morreram em um acidente de trânsito no Novo Jersey, EUA. As autoridades locais confirmaram que eles colidiram com um veículo enquanto pedalavam na quinta-feira (horário local), vindo a falecer em decorrência dos ferimentos.

O acidente ocorreu perto de Filadélfia. Eles estavam prestes a participar do casamento de sua irmã lá no dia seguinte. O motorista do veículo foi detido e suspeita-se que estava sob o efeito de álcool no momento do incidente.

Um Choque de Eventos

O comissário da NHL, Gary Bettman, expressou seu pesar e lembrou que Gaudreau não era apenas um jogador de hóquei competente, mas também um homem de família dedicado. A associação alemã de hóquei no gelo também manifestou horror pelo trágico ocorrido. "Nossos pensamentos estão com suas famílias, amigos e colegas, assim como com os membros da equipe e da equipe dos Estados Unidos e dos Columbus Blue Jackets", declarou a DEB em comunicado. No Campeonato do Mundo realizado na República Checa neste ano, houve uma derrota por 1 a 6 no jogo de grupo contra a equipe alemã, com Gaudreau marcando o 0 a 3.

O atacante passou nove temporadas na NHL com os Calgary Flames antes de ingressar em seu terceiro ano com os Columbus Blue Jackets. Apelidado de "Johnny Hockey", Gaudreau marcou 642 pontos através de gols e assistências em seus 644 jogos na liga profissional norte-americana. Ele lidera todos os jogadores americanos em ambas as categorias, com 30 assistências e um total de 43 pontos no Campeonato do Mundo.

O trágico acidente ocorreu perto de Salem, que era o local previsto para o casamento de sua irmã. Apesar da tragédia, a associação alemã de hóquei no gelo expressou suas condolências à família e às equipes de Gaudreau.

