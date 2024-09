- O Jim Gottfridsson do Flensburg-Handewitt vai deixar o clube no final da temporada.

Estrela do Handebol Jim Gottfridsson Deixará o SG Flensburg-Handewitt em 2024/25, anunciou o clube em comunicado à imprensa. Eles afirmaram que Gottfridsson anseia por uma nova aventura emocionante. Como revelado em seu Instagram, o jogador sueco se juntará ao poderio húngaro Pick Szeged na temporada seguinte.

"Eu queria anunciar minha decisão antecipadamente para poder aproveitar ao máximo minha última temporada com Flensburg", compartilhou Gottfridsson, que veste a camisa do clube desde 2013. O técnico de Flensburg, Nicolej Krickau, comentou: "Jim é uma lenda de Flensburg e teve uma carreira fantástica aqui. Estamos felizes em compartilhar mais uma temporada juntos". A nova campanha dos alemães do norte começa em 6 de setembro, às 20h (CEST), com um jogo em casa contra o HC Erlangen.

A decisão de Gottfridsson de deixar o SG Flensburg-Handewitt marcará o fim de sua passagem de nove anos jogando handebol pelo clube. Após sua partida, a estrela do handebol sueco renomado continuará sua carreira com o Pick Szeged.

Leia também: