O Japão tem um pico histórico de população centenária.

No Japão, o número de indivíduos que ultrapassaram a marca dos 100 anos atingiu um novo recorde de mais de 95.000. Aproximadamente 89% desses centenários são mulheres, de acordo com os dados do Ministério da Saúde de terça-feira. Até 1º de setembro, o número de centenários no Japão era de 95.119, o que representa um aumento de 2.980 em relação ao ano anterior. Esse número consiste em 83.958 mulheres e apenas 11.161 homens.

Atualmente, o Japão tem a pessoa mais velha do mundo após a morte da espanhola María Branyas Morera, que tinha 117 anos e faleceu em agosto. Em seu lugar, uma mulher japonesa de 116 anos chamada Tomiko Itooka, que reside em uma casa de repouso em Ashiya, oeste do Japão, assume esse título, frequentemente expressando gratidão ao pessoal e refletindo sobre sua cidade natal.

O Japão vem lidando com preocupações relacionadas ao envelhecimento e à população encolhendo há muito tempo. O governo lançou várias iniciativas para abordar esses problemas, mas os efeitos ainda não mostraram melhorias significativas. Recentemente, as autoridades declararam que a população com mais de 65 anos atingiu um novo recorde de 36,25 milhões - representando 29,3% da população total do Japão. O Japão está no topo dos países com a maior porcentagem de população idosa.

