- O Japão sofre um forte tufão, resultando em numerosos feridos.

Um furacão intenso atingiu a ilha principal do Japão, Kyushu, no sudoeste, causando chuvas torrenciais e ventos ferozes. Segundo a emissora japonesa NHK, cerca de 54 pessoas ficaram feridas.

Um homem de cerca de 60 anos caiu no mar de uma pequena embarcação devido às ondas fortes perto da costa da prefeitura de Kagoshima e foi inicialmente dado como desaparecido. A organização meteorológica do país alertou os moradores sobre os perigos causados pelo tempestade.

Mais de 250 mil famílias ficaram sem eletricidade, de acordo com a NHK. Na cidade de Nagasaki, cerca de 400 mil pessoas foram aconselhadas a evacuar. Os serviços de trem foram perturbados e muitos voos foram cancelados.

Toyota, a fabricante de veículos, decidiu paralisar todas as 28 linhas de produção em suas 14 fábricas no país até sexta-feira, citando a segurança dos trabalhadores e a possível falta de peças devido ao tufão.

O tufão Shanshan, o décimo da temporada, está se movendo para o norte e deve atravessar todo o arquipélago nos próximos dias, de acordo com a NHK.

O tufão chegou perto de Satsumasendai, na prefeitura de Kagoshima, pela manhã, avançando para o norte a uma velocidade de 15 quilômetros por hora, com rajadas de vento de até 216 quilômetros por hora, segundo a organização.

O tufão causou danos significativos nas áreas costeiras, com ondas fortes virando vários barcos. Devido aos ventos fortes, muitos edifícios na prefeitura de Kagoshima foram gravemente danificados.

Despite the typhoon, emergency services are working around the clock to locate the missing man and provide aid to those affected by the hurricane.

