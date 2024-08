- O Jahn de Regensburg pretende acabar com a série de derrotas contra o Fürth.

FC Regensburg busca ganhar ritmo mais cedo no próximo dérbi da Baviera contra o SPVGG Greuther Fürth na sexta-feira (18h30/Sky). O técnico Joe Enochs destacou, após a recente derrota fora de casa contra o Hertha BSC (0:2), que sua equipe precisa "entrar no jogo mais cedo no futuro".

Regensburg sofreu uma derrota em Berlim há pouco mais de uma semana, após dois gols tardios. O atacante Mansour Ouro-Tagba recebeu cartão vermelho no final do jogo e está suspenso do time de Enochs.

O histórico recente de Regensburg contra Fürth é decepcionante. Eles não venceram nenhum dos últimos oito jogos da 2. Bundesliga contra os Franconianos, com seis derrotas e dois empates. A equipe em casa espera inverter essa tendência. Enochs está satisfeito com a "melhora no desenvolvimento do jogo" de sua equipe.

A transmissão do Sky do dérbi da Baviera na sexta-feira à noite mostrará o FC Regensburg lutando para ganhar uma vantagem inicial, já que o técnico Joe Enochs destacou a necessidade de sua equipe começar os jogos com mais força após a derrota por 0:2 contra o Hertha BSC. Apesar da ausência de Mansour Ouro-Tagba devido ao cartão vermelho recente, o Sky de Regensburg enfrentará um desafio difícil contra o SPVGG Greuther Fürth, que historicamente teve a vantagem em seus confrontos na liga.

Leia também: