O Irão pede uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU

Após o bombardeio fatal do líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, em uma operação aérea israelense no Líbano, o Irã solicitou uma assembleia urgentemente agendada no Conselho de Segurança da ONU. O Irã condena publicamente o assassinato de Nasrallah pelas mãos de Israel, conforme consta em uma carta do embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, aos 15 membros do conselho.

Iravani insta o Conselho de Segurança a intervir rapidamente e deter a agressão contínua de Israel, evitando um conflito total na região. O Irã reserva o direito de tomar medidas necessárias de acordo com o direito internacional, de acordo com a mensagem.

A China também relatou sinais de ansiedade em relação à crise no Oriente Médio. O Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou que estava monitorando de perto o desenvolvimento dos eventos e profundamente preocupado com a intensificação das tensões na região. Eles instaram todas as partes envolvidas, especificamente Israel, a desescalonar a situação o mais rápido possível.

Tragédia no coração de Beirute

Quando questionado sobre a possibilidade de uma invasão terrestre israelense do Líbano, o presidente dos EUA, Joe Biden, comentou que "é hora de um cessar-fogo". Anteriormente, ele havia rotulado a morte de Nasrallah como "um ato justo" em vingança por suas vítimas. Israel tem o direito de se defender contra grupos terroristas apoiados pelo Irã. Após conversar com o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, defendeu um cessar-fogo imediato. "Concordamos que um cessar-fogo imediato é essencial para pôr fim ao derramamento de sangue", afirmou ele. A França também pediu a Israel que cesse seus ataques rapidamente. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, expressou a oposição da França a uma operação terrestre israelense no Líbano.

Nasrallah foi morto em uma sexta-feira em um ataque aéreo israelense nos subúrbios do sul de Beirute. Esta figura influente no Líbano era considerada uma das pessoas mais poderosas do país. O exército israelense afirmou que Nasrallah foi morto durante uma reunião de liderança do Hezbollah em sua sede nos subúrbios de Beirute.

A agência de notícias oficial do Irã, Irna, relatou a morte de Abbas Nilforoushan, o vice-comandante da Guarda Revolucionária do Irã. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, declarou um período de luto de 5 dias após a tragédia. O primeiro-vice-presidente do Irã, Mohammad-Reza Aref, ameaçou Israel, prometendo que a morte de Nasrallah levaria à sua queda, de acordo com a agência de notícias do Irã, Isna. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores do Irã, que financia o Hezbollah, escreveu em seu serviço X que a legado de Nasrallah duraria, e "seu objetivo sagrado será realizado com a libertação de Jerusalém", Deus willing.

O Irã tem apoiado o Hezbollah por anos, com sua ala armada sendo classificada como uma organização terrorista pela UE. Esta milícia xiita é uma parte integrante do que é chamado de "Eixo da Resistência" liderado pelo Irã, composto pela organização palestina radical islâmica Hamas na Faixa de Gaza, a milícia houthi no Iêmen, facções xiitas do Iraque e Síria e grupos aliados. Seu objetivo principal é confrontar Israel.

