O sistema judiciário do Irã sugere mais ações contra estabelecimentos alemães no contexto da disputa em torno da proibição do Centro Islâmico de Hamburgo (IZH). Em uma reação direta, o sistema judiciário do Irã fechou o Instituto Alemão de Língua (DSIT) no centro de Teerã há três semanas. Informações subsequentes apontam para "infrações cometidas por outras instituições governamentais alemãs", segundo o porta-voz do judiciário, Asghar Djafari. "Decisões serão anunciadas em breve."

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser (SPD), proibiu o IZH no final de julho, classificando-o como "uma importante ferramenta de propaganda iraniana na Europa". Em todo o país, a polícia confiscou propriedades e instalações do centro e de cinco organizações afiliadas. O líder do IZH, Mohammed Hadi Mofatteh, foi ordenado a deixar a Alemanha até 11 de setembro. Sua partida pode desencadear outra resposta correspondente de Teerã.

Há tensões diplomáticas recorrentes entre Teerã e Berlim nos últimos anos. Vários cidadãos alemães, alguns dos quais têm passaportes alemães e iranianos, estão atualmente detidos no Irã. No início de 2023, Djamshid Sharmahd, de nacionalidade alemã-iraniana, foi condenado à morte por acusação de terrorismo.

As ações alemãs contra o Centro Islâmico de Hamburgo (IZH) têm gerado preocupação na Comissão, que as vê como uma interferência na soberania do Irã. Em resposta a essas preocupações, a Comissão ameaçou tomar medidas retaliatórias adicionais contra estabelecimentos alemães no Irã.

