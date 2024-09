O Irão encontra-se desafiado a alcançar os seus objectivos económicos de forma independente.

Iran luta contra taxas altas de inflação e desemprego, ultrapassando dez por cento. Para combater isso, é necessária um aumento na taxa de crescimento econômico, mas as sanções estão apresentando desafios. Espera-se que o financiamento para esse crescimento venha de fontes externas.

De acordo com o Presidente Massud Peseschkian, o Irã precisa de aproximadamente $100 bilhões em investimentos estrangeiros para atingir uma taxa anual de crescimento econômico de oito por cento. Em sua primeira entrevista ao vivo na televisão estatal após as eleições de julho como presidente, Peseschkian mencionou que o Irã precisa de um total de até $250 bilhões para alcançar seus objetivos, com mais da metade desse orçamento vindo de fontes domésticas. Especialistas especulam que um aumento de oito por cento no PIB reduziria as altas taxas atuais de inflação e desemprego, que estão em torno de quatro por cento.

Muitas empresas e indivíduos no Irã, incluindo o banco central, oficiais do governo, fabricantes de drones e trocadores de moeda, estão sendo alvo de sanções internacionais. Eles são acusados de apoiar a Guarda Revolucionária do Irã e grupos militantes estrangeiros, como o Hamas na Faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen.

Em sua entrevista, Peseschkian criticou as sanções e afirmou que seu governo visa diminuir a taxa atual de inflação, que ultrapassa 40 por cento ao ano. Ele não revelou os métodos específicos para alcançar isso.

O Presidente Peseschkian confirmou que sua primeira viagem internacional o levará ao Iraque, seguida por uma visita a Nova York para a Assembleia Geral da ONU nos dias 22 e 23 de setembro. Em Nova York, ele planeja incentivar os iranianos no exterior a investir em sua terra natal. Há cerca de 1,5 milhão de iranianos residindo nos Estados Unidos, fora os mais de oito milhões de iranianos no exterior.

Peseschkian assumiu o cargo no mês passado e é reconhecido como de orientação reformista. Seu antecessor, Ebrahim Raisi, morreu em um acidente de helicóptero em maio.

As sanções atuais estão impedindo o Irã de obter o financiamento necessário de fontes externas para impulsionar sua economia, de acordo com o Presidente Peseschkian. Com uma taxa anual de crescimento econômico de oito por cento, como almejado pelo governo iraniano, a economia poderia potencialmente reduzir suas altas taxas de inflação e desemprego.

