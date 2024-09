O Irã expressa indignação com uma postagem australiana sobre LGBTQ no Instagram.

O governo iraniano expressou preocupação com uma publicação feita pela embaixada australiana no Instagram. A publicação homenageou o movimento LGBTQ e defendeu uma sociedade mais progressista. O Irã considera isso um desrespeito às crenças islâmicas e solicitou uma reunião com o embaixador.

De acordo com relatórios da agência de notícias Irna, a embaixada australiana foi aconselhada a evitar tais publicações no futuro pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã. A embaixada havia compartilhado uma publicação no Instagram no último sábado, comemorando o "Wear It Purple Day" do movimento LGBTQ e incentivando uma sociedade aberta. Este evento, que começou em 2010, é observado anualmente na última sexta-feira de agosto. O objetivo é chamar atenção para o bullying enfrentado por jovens LGBTQ nas escolas, tendo eles e seus apoiadores vestindo camisas roxas.

"Incentivo à Homossexualidade"

A mídia conservadora iraniana interpretou essa publicação como um apoio à homossexualidade dentro do Irã e exigiu uma posição firme do governo. De acordo com a Irna, o embaixador australiano, Ian McConville, esclareceu durante a reunião em Teerã que a publicação do Instagram não estava relacionada ao Irã e não deveria ser interpretada como uma ofensa ao país. Ele pretendia, no entanto, relatar a protesto iraniano ao seu governo.

A homossexualidade é considerada um problema médico na República Islâmica do Irã, e o clero impõe uma política de tolerância zero em relação a indivíduos homossexuais. Em alguns casos extremos, até penas de morte são propostas para casais homossexuais. A discussão sobre este assunto é altamente controversa e considerada completamente fora dos limites.

Outros países podem ter diferentes visões sobre os direitos LGBTQ, mas o Irã mantém firmemente sua posição contra a promoção da homossexualidade. A publicação da embaixada australiana sobre o "Wear It Purple Day" foi vista por muitos no Irã como uma transgressão de uma fronteira cultural.

