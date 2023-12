O inverno chegou, mas está a perder a calma

Às 22h27 ET de quinta-feira, o hemisfério norte da Terra estará à sua maior distância do sol, assinalando o solstício de inverno: o dia mais curto do ano e o início oficial da estação mais fria.

Mas o inverno está a aquecer rapidamente devido às alterações climáticas causadas pelo homem e está a ter um impacto na neve, no turismo, nos desportos de inverno, nas economias locais, nos pratos e até nas alergias.

O período de inverno, de dezembro a fevereiro, é agora o que aquece mais rapidamente das estações de três meses em quase 75% dos EUA, de acordo com uma análise dos dados de temperatura da NOAA efectuada pela Climate Central, um grupo de investigação climática sem fins lucrativos.

A análise analisou as temperaturas médias no inverno em 240 locais dos EUA e concluiu que a tendência de aquecimento no inverno abrange todos os cantos do mapa - as temperaturas aqueceram em 97%, ou 233, dos locais desde 1970.

As temperaturas no inverno aumentaram, em média, 3,8 graus Fahrenheit desde 1970 nestes locais de aquecimento. Os invernos nas cidades que registam o aquecimento mais rápido chegaram a aquecer 7 graus.

O Nordeste e o Upper Midwest são as regiões que estão a aquecer mais rapidamente, com uma febre de inverno de quase 5 graus. Isto inclui algumas cidades de esqui como Burlington, Vermont, (aumento de 7,7 graus) e Concord, New Hampshire (aumento de 6,6 graus). O inverno em Milwaukee, notoriamente frio, está agora 6,7 graus mais quente, em média.

Para muitos, um pouco mais de calor no inverno pode parecer agradável. Mas os Invernos mais amenos têm consequências.

"O inverno desempenha um papel importante nos ciclos de vida das plantas, dos animais e dos insectos, na recarga das reservas de água doce e na manutenção da neve e do gelo para as actividades recreativas de inverno, que apoiam as economias locais", afirmou Lauren Casey, meteorologista da Climate Central.

Um inverno mais quente não significa que seja sufocante como o verão durante toda a estação - continuará a haver dias frios num clima mais quente. Mas o frio do inverno tornar-se-á menos frequente e menos extremo. Com o aumento das temperaturas médias, haverá menos espaço para oscilações de frio extremas.

As vagas de frio nos EUA são agora, em média, seis dias mais curtas do que eram em 1970, segundo os dados da Climate Central. E embora as temperaturas frias continuem ocasionalmente a bater recordes, é muito mais provável que sejam ultrapassadas por recordes de calor.

Em 2023, há o dobro dos registos de temperaturas quentes e frias. À noite, a discrepância aumenta e o número de registos de temperaturas baixas quentes triplica em relação aos registos de temperaturas frias, segundo os dados da NOAA.

As temperaturas mínimas nocturnas estão a aquecer mais rapidamente no inverno do que em qualquer outra estação desde o início dos registos em 1896. As temperaturas nocturnas do inverno têm vindo a aquecer a uma taxa de 1,78 graus por século desde 1900 - 25% mais depressa do que a taxa das temperaturas máximas diurnas do inverno, de acordo com a análise da CNN dos dados da NOAA.

Uma análise separada da Climate Central das baixas temperaturas nocturnas em 231 localidades dos EUA revelou que 88%, ou seja, 204 cidades, registaram uma diminuição a longo prazo do número médio de noites geladas por ano desde 1970.

Reno, no Nevada, tem atualmente menos 91 noites de frio por ano, em média, perdendo mais do que qualquer outro local da lista. Cidades do Nevada, Arizona, Califórnia e Flórida que costumavam ter uma noite ocasional abaixo de zero já não sentem o frio.

Mesmo as cidades conhecidas pelos surtos de frio - como Buffalo, Nova Iorque, Chicago, Nova Iorque, Boston e Detroit - deixaram de registar duas a três semanas de noites geladas por ano.

Estas mudanças são más notícias para várias indústrias que dependem de um frio previsível.

Um estudo do Comité Olímpico Internacional concluiu que o aumento das temperaturas pode fazer com que a época de esqui "comece até um mês mais tarde e termine até três meses mais cedo", uma conclusão que ameaça retirar mil milhões de dólares à economia dos EUA, de acordo com um estudo de 2018 do grupo de defesa do clima POW e da REI.

Nas explorações agrícolas dos EUA, a indústria de frutos e nozes, no valor de 27 mil milhões de dólares, está a perder tempo de arrefecimento à medida que os Invernos aquecem - uma exposição necessária das culturas a temperaturas frias que lhes permite florescer adequadamente na primavera, segundo outra análise da Climate Central .

Por exemplo, o tempo de arrefecimento viável no fértil Vale Central da Califórnia, onde 40% dos frutos e nozes dos EUA são cultivados, poderá diminuir 25% até ao final do século XXI, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA.

Com menos tempo de arrefecimento, poderá haver menos produtos como nozes, pistácios e cerejas, e os que restarem serão provavelmente de pior qualidade, afirmou o USDA.

"É claro que isso pode ter impacto nas empresas do sector alimentar, bem como aumentar os preços dos alimentos, o que pode contribuir ou agravar a insegurança alimentar", disse Casey à CNN.

A estação de crescimento mais quente e mais longa também aumenta a exposição a pragas e pólen, agravando as alergias.

Pior ainda, para os amantes do inverno: A estação das fungadelas e dos espirros também chegará mais cedo do que seria de esperar - os invernos mais quentes estão a fazer com que a primavera comece semanas antes do previsto.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com