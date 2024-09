O inspector que supervisiona o Departamento de Justiça indicou que o relatório detalhando a gestão do departamento dos distúrbios de 6 de janeiro é improvável que seja divulgado antes das próximas eleições.

Na audiência conduzida pelo subcomitê liderado pelos republicanos da Câmara sobre a suposta "weaponização" do governo federal, o Inspetor-Geral Michael Horowitz admitiu que um relatório preliminar ainda não está pronto para ser lançado.

"Eu duvido que estará pronto a tempo para a votação", afirmou Horowitz.

Após questionamento do Deputado Thomas Massie do Kentucky (GOP), sobre se o relatório estará concluído antes da posse do dia 20 de janeiro, Horowitz expressou: "Isso é definitivamente minha aspiração".

Ele também mencionou a necessidade de uma avaliação detalhada no processo de classificação.

Horowitz anunciou a investigação sobre como a administração se preparou e respondeu ao motim inicialmente em 2021. Nas audiências desta quarta-feira, ele revelou que a investigação foi colocada em espera enquanto o Departamento de Justiça realizava investigações criminais relacionadas ao incidente de 6 de janeiro. Ela não foi reiniciada até o ano passado, disse ele.

O atraso no lançamento do relatório preliminar pode afetar as discussões políticas em andamento. A aspiração de Horowitz é concluir o relatório antes da posse da nova administração.

Leia também: