- O início do novo ano lectivo é marcado por uma escassez de educadores.

No contexto da crise persistente de professores, o novo ano letivo começa na Baviera, servindo aproximadamente 1,72 milhões de estudantes e cerca de 160.000 educadores e funcionários. A Ministra da Cultura Anna Stolz (Eleitores Livres) reconheceu esse problema em uma reunião ministerial em Munique, afirmando: "Estamos lidando com uma escassez de pessoal, essa é nossa maior desafio."

Em geral, a situação para este ano letivo é gerenciável. No entanto, apresenta diferentes graus de complexidade. As circunstâncias mais desafiadoras são observadas nas escolas primárias, secundárias e especiais.

Ao elaborar potenciais soluções, a Ministra Stolz anunciou suas intenções para o futuro próximo: Reduzir a pressão nas escolas, simplificar os programas de ensino e aumentar a autonomia pedagógica.

Quanto às avaliações, a ministra sugeriu abordar de forma sensata as preocupações comuns a todas as instituições educacionais: "Precisamos encontrar soluções duradouras para as questões do que estamos avaliando, como estamos avaliando e com que frequência estamos avaliando." Além disso, ela expressou interesse em rever o conceito de avaliações de desempenho surpresa, que muitos estudantes encontram particularmente desafiadoras, embora não tenha oferecido detalhes sobre esse assunto.

