- O início do Dia da Saxônia-Anhalt ocorre em Stendal.

Em Stendal, o maior evento popular e local do estado de Saxônia-Anhalt começa esta tarde. Ao longo de três dias, os organizadores esperam cerca de 150.000 participantes para a 23ª edição do Dia de Saxônia-Anhalt. Cerca de 10.000 participantes de cada distrito estão participando desta festa regional, segundo a chancelaria do estado. Um dos principais atrativos é o desfile de duas horas no domingo, com cerca de 2,3 quilômetros de extensão.

Devido ao incidente violento na festa da cidade de Solingen, na Renânia do Norte-Vestfália, o plano de segurança foi revisto. Os visitantes devem esperar uma maior presença policial e inspeções aleatórias.

Apesar das medidas de segurança revisadas devido ao incidente em Solingen, o entusiasmo pelo Dia de Saxônia-Anhalt em Stendal permanece inabalável. Milhares de participantes de vários distritos continuarão a se juntar às festividades em Stendal.

