- O início da Semana de Arte de Berlim, com mais de 70 exposições.

A semana de arte de Berlim de 2024 começa com mais de 70 lançamentos de eventos, com o objetivo de destacar a vibração artística da cidade em nível global pela 13ª vez consecutiva. Mais de 100 museus, galerias, coleções privadas, salas de projeto e espaços de exposição exibirão arte moderna.

No total, aproximadamente 300 eventos mostrarão artistas estabelecidos internacionalmente e talentos locais emergentes em Berlim, até domingo. Neste ano, o hub do festival "BAW Garden" será montado no Gropius Bau, oferecendo um programa gratuito ao ar livre. A fotógrafa Candida Höfer exibirá seu trabalho na Academia de Artes, a artista Mariechen Danz na Berlinische Galerie, e as obras de Sigmar Polke (1941-2010) estarão em exibição no Pavilhão Schinkel.

Do ponto de vista do Secretário da Cultura Joe Chialo (CDU), este festival de cinco dias serve como "a joia brilhante no calendário artístico de Berlim". "É a mistura cativante da cena local que faz de Berlim uma das cidades de arte mais importantes, diversas e emocionantes do mundo". Na opinião do Secretário da Economia Franziska Giffey (SPD), a Semana de Arte contribui significativamente para o status de Berlim como uma metrópole de arte internacional "em particular pela ampla gama e mistura distinta".

