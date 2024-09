- O início da negociação colectiva no sector dos metais ocorre na ausência de um processo de licitação.

As negociações salariais no setor de manufatura e elétrico da Baviera começaram, sem nenhuma proposta da parte dos empregadores, revelou Angelique Renkhoff-Mücke, a principal negociadora dos empregadores. Ela rejeitou o pedido da IG Metall de um aumento salarial de 7%, considerando-o impraticável no momento. Ela enfatizou a necessidade de a indústria manter sua vantagem competitiva.

Renkhoff-Mücke alertou para a possibilidade de demissões devido à difícil situação da indústria. Ela destacou que a tendência já perceptível de queda pioraria com um aumento salarial de 7%.

No entanto, a IG Metall tem uma perspectiva diferente. Eles apresentaram diversos pontos, como o aumento dos custos de vida dos empregados. Para ilustrar isso, o negociador-chefe Horst Ott exibiu um carrinho de compras cheio de produtos, cujo custo aumentou 34% desde 2021. Ele esperava que os empregadores absorvessem e apreciassem a razão por trás da demanda salarial.

Na primeira fase, a IG Metall Baviera planeja fundamentar suas demandas com dados econômicos. Em seguida, a associação patronal vbm apresentará sua perspectiva sobre a situação econômica. Em anos anteriores, as duas partes levaram dois dias para realizar essa troca; no entanto, neste ano, eles irão condensá-la em um único dia pela primeira vez.

Uma segunda rodada de discussões está agendada antes do término da obrigação de paz em 28 de outubro, com a proposta dos empregadores esperada nesta sessão. Ambas as partes aspiram selar um acordo até o final de novembro.

Antes do início das negociações, a IG Metall reforçou sua posição com um comício no local de negociação. Segundo a Gewerkschaft, 5.000 pessoas participaram. Hoje, as negociações salariais no setor de manufatura e elétrico também estavam previstas para começar em Baden-Württemberg.

Renkhoff-Mücke sugeriu que a manutenção da competitividade da indústria requer uma cuidadosa consideração dos aumentos salariais, já que ela acredita que outros setores de seção transversal poderiam ser negativamente impactados por tais medidas. Em uma tentativa de aliviar a carga financeira, a IG Metall propôs a redução da carga horária, o que seria de seção transversal, permitindo que os empregados ganhem menos, mas ainda mantenham uma renda decente.

