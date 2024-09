O influente mediador da CDU na Turíngia: um exame do papel de Ramelow

Em Turíngia, o cenário político atual está emperrado. Se o CDU e o BSW se recusarem a negociar com o AfD, ficam com poucas opções. Se o líder do CDU, Voigt, planeja formar uma aliança com o SPD e o BSW, fica um voto abaixo no parlamento estadual. Esse voto poderia vir do Left, possivelmente de Bodo Ramelow.

A ideia de que o mais proeminente esquerdista da Alemanha, Bodo Ramelow, pode segurar a chave para um potencial presidente do CDU em Turíngia está causando burburinho. Após as eleições estaduais, que resultaram em relações majoritárias intrincadas e uma vitória do AfD, as especulações são altas sobre o possível papel de Ramelow como provedor de maioria.

Uma coalizão que o líder do CDU, Mario Voigt, almeja, em aliança com Sahra Wagenknecht e o SPD, totaliza 44 votos no parlamento estadual em Erfurt - 88 cadeiras, o que é pelo menos um voto a menos.

"Tudo bobagem"

Boatos circulam entre políticos estaduais de Turíngia e reuniões de diretoria de partidos de que Ramelow poderia, em nome de seu frequentemente enfatizado "dever cívico", sair da fração do Left e servir como provedor de maioria para a frágil aliança de seu possível sucessor. Alternativamente, o homem de 68 anos poderia, como membro eleito diretamente do Left, Consistente abstenção de votação.

"Estou apenas relatando os conceitos absurdos que circulam", alguns políticos estaduais mencionam atrás de portas fechadas, excitadamente repetindo os boatos. "Tudo bobagem, tudo bobagem", responde Ramelow, claramente frustrado, em Erfurt. "É uma ousadia espalhar boatos sem fundamento. Proíbo qualquer especulação."

Ele não sairá de seu partido ou fração, nem proporcionará maiorias através de abstenção ou outras ações, afirmou Ramelow. E ele acrescentou: "Nem ninguém mais da fração do Left vai mudar." Ele não é um "cidadão privado nem um espetáculo de um homem". E nunca violará as regras parlamentares.

"Farei tudo para garantir que um governo majoritário seja formado"

No entanto, ele também faz declarações interpretáveis ​​nesses dias tumultuados em Turíngia. Quando questionado pelo "Der Spiegel" sobre o voto faltando para a potencial aliança dos partidos rivais CDU, BSW e SPD, ele disse: "Um voto está bem na sua frente."

E ele enfatiza repetidamente que, com base em sua experiência com sua coalizão minoritária vermelho-vermelho-verde, não pode recomendar um governo minoritário. Vermelho-Vermelho-Verde foi voto fora no domingo.

Além disso, Ramelow ofereceu apoio à formação do governo na noite das eleições - "se desejado pelas outras partes". "Farei tudo para garantir que um governo majoritário seja formado." Ou: "Estou pronto para soluções e não participo de exclusivismo."

Não fica claro se isso também poderia significar tolerar uma potencial coalizão de três partidos sob liderança do CDU. Ou se ele quer dizer um governo majoritário com a participação do Left, que tem 12 cadeiras no parlamento estadual. A líder do Left de Turíngia, Ulrike Grande-Roethig, pelo menos pede uma revisão da resolução de incompatibilidade do CDU - isso atualmente se aplica tanto ao AfD quanto ao Left.

"Não preciso especular", diz Ramelow, acrescentando que cabe a Voigt iniciar conversas com os partidos democráticos. O CDU, com o maior número de cadeiras (23), tem o mandato para formar o governo. Seu partido do Left está pronto para conversar, "se o Sr. Voigt ligar".

O homem de 47 anos, Voigt, quer inicialmente conversar com o BSW e o SPD, com Ramelow provavelmente apenas sobre o orçamento de 2025 primeiro. A antiga ministra-presidente do CDU da Turíngia, Christine Lieberknecht, pelo menos advogou conversas com o Left. "Você não pode contornar o Left, mesmo para uma tolerância. Isso é matemática - nada mais", disse ela à Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Papel de mediador no pôquer da coalizão

O cientista político de Jena, Torsten Oppelland, considera uma coalizão de CDU, BSW e SPD - um modelo único na Alemanha - viável. "No nível político estadual, as diferenças políticas entre o CDU e o partido de Wagenknecht não são tão substanciais", diz ele.

No final das contas, a situação é comparável à coalizão de Ramelow em 2020, que não tinha maioria. Houve pelo menos um pacto de estabilidade de um ano com o CDU. Uma tolerância do partido do Left de um governo liderado pelo CDU não é uma necessidade. "Mas no final, é isso que vai acontecer", acredita Oppelland.

E qual papel Ramelow vê para si mesmo? Inicialmente, ele permanecerá como presidente do governo até que um novo governo esteja em exercício, provavelmente servindo nessa capacidade até a constituição do novo parlamento no final de setembro. Ramelow, ao contrário de Voigt e do líder de extrema direita do AfD, Björn Höcke, venceu sua circunscrição diretamente e planeja assumir seu mandato como membro do parlamento.

Nas negociações da coalizão, o político experiente, ex-sindicalista e árbitro de ferrovias, Ramelow, pode ver um papel de mediador. "Sim, se for desejado. Posso tentar reunir os partidos", diz Ramelow. O primeiro desafio será eleger um presidente do Landtag, com o direito de propor um candidato pertencente ao partido mais forte - o AfD.

