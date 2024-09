- O indivíduo teria ameaçado o cônjuge e a polícia usando uma faca.

Um indivíduo de 41 anos está sendo investigado por apontar facas para sua esposa e dois oficiais de polícia em Nuremberg, resultando em sua prisão. De acordo com os relatórios policiais, a mulher apresentou uma queixa após uma discussão na noite de segunda-feira. Na época, o suspeito não estava em casa. As autoridades conseguiram apreender uma faca de bolso e cocaína do local.

Em uma tentativa de obter uma ordem de restrição, os oficiais voltaram mais tarde naquela noite. Ao chegarem, o homem de 41 anos exibiu comportamentos agressivos e brandiu uma faca de cozinha, segundo os relatórios. Após sacarem suas armas, o homem soltou sua arma, mas continuou se aproximando deles. Como resultado, ele foi "preso à força". Ambos os oficiais e o homem sofreram ferimentos leves, foi informado.

Um teste do bafômetro deu um resultado de aproximadamente 0,7% de teor alcoólico, compartilhou um porta-voz da polícia. Dada a suspeita de que ele possa estar sob a influência de outras substâncias, uma amostra de sangue será colhida. Um juiz determinará se o homem será mantido sob custódia. As investigações atuais incluem, mas não se limitam, a alegações de lesão física e agressão a autoridades policiais.

A mulher expressou sua preocupação às autoridades sobre o potencial de dano, dada a escalada de incidentes. Apesar de vários avisos, as ações do homem de 41 anos continuam a envolver mulheres, incluindo sua esposa.

