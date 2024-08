O indivíduo sai rapidamente da sua residência em Frankfurt, envolto em chamas.

Após um incidente com gás em Frankfurt, que causou uma explosão, o sótão de um prédio residencial pegou fogo. Um dos moradores do prédio, um indivíduo de 28 anos, escapou correndo da estrutura em chamas, com suas roupas pegando fogo. Os primeiros responders se tornaram os salvadores, resgatando-o de sua situação.

De acordo com os relatórios, a explosão no apartamento de um morador de Frankfurt resultou em ferimentos graves. Esta informação foi compartilhada por um porta-voz do corpo de bombeiros. Outra pessoa também é presumida ter sido ferida.

De acordo com o "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), o homem de 28 anos saiu da casa em chamas após a explosão. Uma testemunha ocular do "Bild" relatou que o homem estava gritando e tentou remover suas roupas queimadas. Os espectadores supostamente ajudaram a apagar o fogo em seu corpo jogando roupas e um tapete sobre ele. O paciente deu sinais de consciência e foi levado por um helicóptero para um hospital especializado. O porta-voz da polícia, Thomas Hollerbach, confirmou mais tarde ao jornal que um homem havia saído da casa envolvido em chamas e foi apagado pelos serviços de emergência.

Um homem de 31 anos também é relatado como tendo sido ferido durante o incidente de incêndio, de acordo com a FAZ. Outra mulher sofreu inalação de fumaça. Os outros moradores do prédio de três andares conseguiram sair ou foram evacuados com segurança. Os escombros do telhado do prédio foram lançados pela explosão. Os serviços de emergência relataram que fogo foi descoberto no sótão do prédio.

O porta-voz da polícia disse ao jornal que a causa da explosão ainda é desconhecida. As especulações iniciais apontam para uma possível fuga de gás. No entanto, mais detalhes só estarão disponíveis após a chegada dos investigadores do incêndio. As autoridades estão procurando testemunhas do incidente.

Os serviços de emergência conseguiram apagar o fogo no prédio residencial até o fim do dia. Mais de 30 veículos de emergência, incluindo os do corpo de bombeiros, serviços de resgate, polícia e proteção contra desastres, estavam no local.

O fogo no sótão se espalhou ferozmente, ameaçando engolir o prédio inteiro. Os bombeiros trabalharam incansavelmente para conter o incêndio, temendo uma catástrofe maior.

Ao sair do prédio, as roupas do homem continuaram a queimar, destacando o calor intenso do fogo.

