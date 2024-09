- O indivíduo que quase conseguiu o papel do 007, James Bond.

Em 11 de setembro de 2014, o renomado ator e apresentador de TV Joachim "Blacky" Fuchsberger (1927-2014), querido por fãs e conhecidos, encerrou sua ilustre carreira que se estendeu do pós-guerra até os dias atuais.

Da década de 70 até o início do milênio, esse simpático queridinho do público se destacou principalmente na pequena tela como apresentador de programas de jogos e talk shows, como "Der heiße Draht", "Auf Los geht's los" ou "Heut' Abend". No entanto, foram seus papéis nos filmes de Edgar Wallace que o lançaram à fama na Alemanha Ocidental. Produzidos pelo cultuado produtor alemão Horst Wendlandt (1922-2002) e baseados nas obras do prolífico escritor britânico Edgar Wallace (1875-1932), esses filmes eram um sucesso entre os cinéfilos dos anos 60.

Fuchsberger interpretou um astuto inspetor do Yard que caçava criminosos perigosos e frequentemente resgatava uma bela donzela em perigo. O primeiro filme, "Der Frosch mit der Maske" em 1959, foi um grande sucesso e permaneceu popular até os anos 70. Para Blacky Fuchsberger, que já havia encontrado sucesso como o ator principal do filme de guerra "08/15" (1954), isso foi um grande avanço. Outros atores notáveis, como o comediante Eddi Arent (1925-2013), a ousada Karin Baal (83) e Klaus Kinski (1926-1991), conhecido por papéis psicopatas, também viram suas carreiras florescerem devido ao sucesso dessas adaptações de Edgar Wallace.

Os detetives elegantes e corajosos do Yard interpretados por Fuchsberger, como Larry Holt, Mike Dorn ou Johnny Gray, eram uma novidade para o público alemão. Anteriormente, a única série de crimes que havia na televisão era "Stahlnetz", que se concentrava em casos criminais reais com envolvimento da polícia alemã. A coragem sem medo e o estilo cool de um Blacky Fuchsberger estavam muito longe dos detetives desse programa.

Descontente com a queda na qualidade dessas produções, Fuchsberger deixou seu papel de detetive do Yard após "Das Geheimnis der grünen Stecknadel" (1971) e continuou atuando em comédias como "Ein Käfer gibt Vollgas" (1972) e filmes de professor como "Das fliegende Klassenzimmer" (1973) por alguns anos antes de se aposentar quase completamente da atuação e passar para a apresentação na televisão.

Em uma entrevista à "Der Stern", ele explicou sua mudança de carreira, dizendo: "Eu percebi no início dos anos 70 que meu tempo como jovem amante e detetive eterno estava chegando ao fim. Foi uma grande época, sem dúvida, mas eu não queria que as pessoas dissessem um dia: 'Ah, esse é só o Fuchsberger, ele costumava ficar bonito.'"

Na mesma entrevista, Fuchsberger revelou que logo após o início da série Edgar Wallace, ele ficou perto de assumir o icônico papel de agente secreto James Bond. Um dia, Horst Wendlandt, o produtor dos filmes de Wallace, lhe apresentou um romance de James Bond do autor britânico Ian Fleming (1908-1964) e disse: "Temos que fazer isso."

Fuchsberger respondeu: "Meu Deus, Horst, isso é grande. Você não pode fazer isso por 750.000 marcos em preto e branco. Você precisa filmar em cores. E então todos os locais exóticos. Isso vai custar caro." Depois disso, Wendlandt não ousou abordar o material glamouroso e, em vez disso, garantiu os direitos cinematográficos das aventuras de Karl May. No final, um certo Sean Connery (1930-2020) se tornou o primeiro James Bond.

Retorno ao crime em "Neues vom Wixxer"

O passado de Edgar Wallace de Fuchsberger ressurgiu em 2003 quando ele foi oferecido um papel na comédia "Der Wixxer", uma paródia dos clássicos de Edgar Wallace, como "The Hexer" (1964). Inicialmente, ele recusou a oferta devido ao título. No entanto, os roteiristas Oliver Kalkofe (58) e Bastian Pastewka (52) lhe enviaram o filme finalizado em DVD e pediram que ele se juntasse ao elenco para o sequel, que se tornou um sucesso de bilheteria. Desta vez, Fuchsberger concordou e apareceu no filme de 2007 "Neues vom Wixxer".

Seu último papel no universo de Edgar Wallace também o promoveu a uma patente policial mais alta. Neste filme engraçado, ele interpretou um ex-chefe do Yard chamado Lord David Dickham.

