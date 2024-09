- O indivíduo morreu depois de ter sido brutalmente esfaqueado em público.

Após cerca de dois anos e meio de uma bebedeira mortal em Hamburg-Lohbrügge, um tribunal distrital condenou um réu a dez anos de prisão. O indivíduo de 42 anos confessou em juízo ter esfaqueado seu conhecido enquanto este dormia no sofá em 23 de março de 2022. A vítima, de 43 anos, faleceu no apartamento do réu.

Inicialmente, outro júri no tribunal distrital havia absolvido o réu de acusações de homicídio. O júri não conseguiu identificar com certeza o responsável pela morte da vítima. Tanto o réu quanto sua namorada estavam sob suspeita. No entanto, o réu recebeu uma sentença de prisão de um ano por outros delitos e foi ordenado a fazer tratamento psiquiátrico. Mais tarde, o tribunal mais alto da Alemanha cassou a absolvição, mas manteve o resto da sentença.

Dinâmicas interpersonais tóxicas

A juíza-presidente Jessica Koerner explicou o contexto do crime na terça-feira. O réu e a vítima eram ambos bebedores pesados. O réu costumava ter relações sexuais com a parceira da vítima, mas não gostava quando a vítima fazia o mesmo com sua namorada. A vítima tolerava esse comportamento devido aos suprimentos regulares de álcool do réu. Koerner descreveu as dinâmicas da relação como "tóxicas".

Bebedeira começou às 7:00 da manhã

No dia do crime, a vítima passou para uma bebida por volta das 7:00 da manhã. Os dois homens consumiram uma quantidade considerável de álcool enquanto a namorada remained only. À tarde, eles também convidaram a parceira da vítima, que se juntou à bebedeira. Quando a vítima e sua parceira adormeceram no sofá, o réu enfiou uma faca no peito da vítima. O homem de 43 anos morreu devido à hemorragia. O motivo do crime permanece desconhecido, mas especula-se que o réu pode ter ficado com ciúmes das investidas da vítima em sua namorada.

Inicialmente, o réu de 42 anos incriminou um quinto indivíduo não identificado pelo crime. Ele havia instruído sua namorada a corroborar essa versão fabricada com a polícia. Koerner considerou essa defesa como "inacreditável e sem precedentes em sua idiotice".

Investigações adicionais levam à confissão

Após a absolvição no primeiro julgamento, a polícia continuou a investigar e monitorou as comunicações dos envolvidos. Eventualmente, a namorada confessou suas mentiras. O réu então confessou o crime, como Koerner afirmou.

O tribunal agora o condenou a nove anos de prisão por homicídio premeditado. Somado às suas condenações pendentes por outros delitos, isso resulta em uma sentença total de dez anos.

"Uma bomba relógio prestes a explodir"

O tribunal também confirmou o internamento em um hospital psiquiátrico seguro. "O réu está aí bem a propósito", disse Koerner. Ele é alcoólatra, mas sua adicção é incurável. Ele também tem inteligência abaixo da média e uma predileção por armas. Sob a influência do álcool, ele age impulsivamente. Ele representa uma ameaça à população em geral. "O réu é uma bomba relógio prestes a explodir", disse o juiz. A sentença de homicídio ainda não é definitiva.

O caso do réu foi apelado ao tribunal de primeira instância, buscando reverter a absolvição inicial.

Após a confissão do réu, as investigações adicionais revelaram que o júri inicial no tribunal de primeira instância pode ter absolvido-o injustamente devido a informações falsificadas apresentadas no primeiro julgamento.

