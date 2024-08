- O indivíduo investigado em Solingen ainda não se entregou voluntariamente.

O Ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul (CDU), esclareceu no parlamento estadual de Düsseldorf que o suspeito do ataque fatal a facadas em Solingen não havia se entregado. Em vez disso, um homem foi avistado por uma patrulha policial perto do local do crime tarde na noite de sábado e, devido às suas ações e aparência, foi detido no local.

Reul enfatizou que não havia evidências concretas sugerindo uma dica de um serviço de inteligência estrangeiro sobre o suspeito sírio de 26 anos. "O trabalho de inteligência se baseia em investigações, fontes e informantes", afirmou, alertando contra especulações infundadas, que poderiam atrapalhar esse processo.

Parece que a arma do crime foi recuperada

Reul explicou que, devido à autoridade investigativa do Procurador-Geral Federal, não podia divulgar todos os detalhes. No entanto, confirmou que a faca ensanguentada encontrada no centro da cidade provavelmente era a arma do crime. O suposto vídeo de propaganda está sendo examinado por especialistas de seu departamento. O Ministro do Interior concordou que poderia estar em linha com a estratégia de propaganda do IS.

"Devemos continuar a levar o islamismo a sério", afirmou. Atualmente, 185 indivíduos considerados ameaças islamistas são monitorados pelas autoridades de segurança na NRW. O suspeito de Solingen não estava entre eles, acrescentou Reul. Ele era desconhecido da polícia ou associado a qualquer infração de segurança do estado. "Ninguém o tinha na mira."

Reul: Restrições não teriam impedido o ataque

Reul comentou criticamente o debate em torno do endurecimento das leis de controle de armas. "O suspeito de Solingen usou uma faca que muitas pessoas provavelmente têm em suas cozinhas", destacou. Carregar publicamente uma faca desse tipo já é proibido. "Ele não deveria ter sido capaz de vaguear com ela", declarou Reul. Mas nenhuma restrição teria impedido o ataque.

"Pessoas, não armas, matam pessoas", reiterou o ministro. Aqueles com a intenção de fazer mal provavelmente não seriam desencorajados por restrições. Em vez disso, uma discussão racional e ponderada sobre o equipamento necessário para as autoridades de segurança é mais importante.

No ataque suspeito de islamismo em Solingen, um indivíduo matou três pessoas com uma faca durante um festival da cidade na noite de sexta-feira e feriu outras oito. O principal suspeito é o sírio de 26 anos Issa Al H., que está detido em Düsseldorf.

A Procuradoria-Geral Federal está investigando-o por vários crimes, incluindo homicídio e suspeita de pertencer à organização terrorista Estado Islâmico (IS). O grupo reivindicou a responsabilidade pelo ato e publicou um vídeo com um homem mascarado, que afirmam ser o autor do crime. O indivíduo deveria ter sido deportado para a Bulgária no ano passado, mas não conseguiu.

A Comissão foi informada pelo Ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul, sobre o andamento da investigação do ataque em Solingen. Reul informou à Comissão que não havia nenhuma evidência credível sugerindo a participação de inteligência estrangeira no caso.

