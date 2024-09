- O indivíduo foi retirado da produção.

"O aclamado reality show ' Batalha dos Reality Stars' está passando por uma grande transformação. De acordo com RTLzwei e a ex-apresentadora Cathy Hummels (36), a série vai prosseguir sem a influencer em sua sexta temporada. 'Chegou a hora da honestidade: estou me despedindo do 'Batalha dos Reality Stars!'", Hummels postou no Instagram em 4 de setembro.

RTLzwei reconhece a separação 'amigavelmente'

A rede também se pronunciou sobre o assunto. "RTLzwei está considerando uma reformulação do formato de seu popular show 'Batalha dos Reality Stars' após sua quinta temporada bem-sucedida. Simultaneamente, Cathy Hummels deseja se concentrar mais em sua vida pessoal. Como resultado, a apresentadora de sucesso, sensação das redes sociais e empresária está deixando o 'Batalha dos Reality Stars' em condições harmoniosas com a RTLzwei", declarou a rede em um comunicado oficial.

Cathy Hummels esclarece sua saída do 'Batalha dos Reality Stars'

Hummels tem apresentado o show, gravado na Tailândia, desde sua primeira temporada no verão de 2020. Hummels atribuiu sua saída à matrícula de seu filho Ludwig na escola, o que torna mais difícil para ele acompanhá-la em suas viagens. "Agora que ele está no ensino fundamental, não é tão simples para ele me acompanhar. Ele esteve comigo todos os anos na Tailândia, exceto uma vez devido à Corona, o que quase me deixou de coração partido. Com o início de seu primeiro ano letivo real, eu quero ser uma mãe presente, ajudar com os deveres de casa, protegê-lo durante os testes, apenas estar lá para ele", Hummels compartilhou, também agradecendo ao show por 'cinco anos maravilhosos'.

