- O indivíduo experimenta uma descida perigosa de três metros durante as atividades de trabalho, enfrentando consequências graves.

Um trabalhador de construção caiu de um telhado de três metros de altura em Faulbach, no distrito de Miltenberg, ficando com ferimentos graves. As autoridades chamaram um helicóptero de resgate para levar o homem de 37 anos diretamente para o hospital. O departamento de polícia então passou a investigação para sua Unidade de Investigação Criminal.

No local do acidente, o supervisor do canteiro de obras e o oficial de segurança da empresa construtora discutiram medidas de segurança que precisavam ser revistas imediatamente. Apesar do incidente, os trabalhos de construção no local continuaram sob protocolos de segurança reforçados.

