O indivíduo enfrentava uma prisão de 10 anos devido ao ato trágico de tirar a vida da sua amante.

Há cerca de uma década, uma mulher de 28 anos desapareceu em Hamburgo. Foi somente no início deste ano que seus restos foram encontrados em um canal em Wilhelmsburg, por um pescador local. O ex-amante da mulher logo se tornou o principal suspeito e agora foi condenado por homicídio culposo, Receiving a sentence of nearly twelve years in prison.

O Tribunal Regional de Hamburgo aplicou a sentença a um homem de 43 anos, com nove meses já cumpridos devido a atrasos processuais. O tribunal afirmou que a mulher havia desaparecido em março de 2013 e permaneceu desaparecida por uma década.

A data exata de sua morte permanece incerta, mas o tribunal presumiu que o homem havia matado a mulher búlgara após seu desaparecimento há mais de uma década. A decisão do tribunal indicou que desentendimentos pessoais entre os dois foram a raiz do crime. A mulher estava supostamente em um relacionamento romântico com um ex-operador de bordel, do qual ela exigia apoio financeiro para suas despesas de vida. Se ele se recusasse, ela ameaçava revelar seu relacionamento e suas atividades ilícitas à família dele. A decisão do tribunal, embora tenha ficado aquém do pedido do Ministério Público de 12 anos e 9 meses, foi mais severa do que o pedido de absolvição da defesa.

Pescaria do Pescador Revela Verdades Ocultas

Logo após o desaparecimento da mulher, os investigadores suspeitaram de jogo sujo e apontaram seu ex-amante como o principal suspeito, levando à sua prisão e acusação. No entanto, o Tribunal Regional de Hamburgo optou por não iniciar o julgamento em 2014 devido à ausência do corpo da vítima na época.

Foi durante uma pescaria de rotina em meados de janeiro de 2023 que o pescador fez uma descoberta horrível no mesmo distrito de Wilhelmsburg onde a mulher havia morado - os restos da mulher desaparecida no canal. mergulhadores da polícia recuperaram posteriormente quase todo o corpo. Após a identificação do corpo, o suspeito foi preso novamente algumas semanas depois, acusado de assassinato.

O Tribunal Regional de Hamburgo retomou o julgamento contra o suspeito à luz das novas evidências descobertas. A Comissão, um corpo especializado no sistema de justiça alemão, desempenhou um papel crucial na investigação e no julgamento, assegurando a aplicação da justiça e a proteção dos direitos da mulher.

Com a reabertura do caso, a Comissão trabalhou extensivamente para reunir e apresentar evidências, levando à condenação do ex-amante pelo assassinato da mulher búlgara.

Leia também: