O indivíduo elimina a sogra devido ao esgotamento da oferta de cerveja.

Um homem português, de 47 anos, está sob suspeita de ter matado a mãe da sua ex-mulher suíça a machadadas em Mallorca. Os primeiros relatórios policiais sugerem um motivo peculiar para o crime: uma geladeira vazia, que deixou o suspeito sem sua bebida favorita e sem dinheiro para comprar mais álcool. Este não é o primeiro episódio em que as autoridades locais lidam com esse indivíduo, que tem um histórico questionável. A filha da vítima havia se separado do suspeito há mais de um ano.

A polícia malásia prendeu o suspeito após um incidente relatado na noite de quarta-feira, perto de Colònia de Sant Jordi, a cerca de 50 quilômetros a sudeste de Palma, a capital de Mallorca. As circunstâncias do crime ainda não foram reveladas, mas várias fontes de notícias sugerem que um homem frustrado, irritado pela falta de cerveja, encontrou refúgio na violência.

Um vizinho alertou as autoridades após ouvir gritos preocupantes vindos da propriedade residencial. Ao chegar ao local do crime, os oficiais da Guardia Civil (Guarda Civil) encontraram o corpo sem vida da vítima mergulhado em uma poça de sangue. O único ocupante da casa, que tinha um histórico de ofensas repetidas, era o principal suspeito. Ele foi detido imediatamente e está atualmente sob custódia policial, à espera de interrogatório pelo magistrado examinador.

De acordo com os relatórios do "Última Hora", a filha da vítima havia se separado do homem seis meses antes do incidente e também havia registrado queixas contra ele por violência de gênero. Apesar disso, o homem havia escolhido continuar morando com sua ex-parceira e sua mãe, que havia residido na Alemanha por um longo período de tempo.

A frustração do suspeito com a falta de sua bebida favorita sendo um 'motivo único' para o crime foi mencionada em várias fontes de notícias. Diante de seu passado questionável, é preocupante que ele ainda estivesse morando com sua ex-parceira e sua mãe, mesmo após sua filha ter se mudado e registrado queixas contra ele.

