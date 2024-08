- O incêndio da floresta Jüterbog expande-se, atraindo a presença de Baerbock.

O incêndio na floresta perto de Jüterbog continuou a se alastrar. Agora, cerca de 67 acres estão sob seu domínio, de acordo com um porta-voz do corpo de bombeiros. Na quinta-feira à noite, eram apenas 51 acres. Na luta contra o inferno, um helicóptero de combate a incêndios e dois caminhões de bombeiros estavam no ar, enquanto um total de 32 funcionários de serviços de emergência estavam no chão, de acordo com o corpo de bombeiros.

Até agora, não há motivo para alarme, segundo o oficial de proteção contra incêndios florestais da Brandenburg, Raimund Engel. Ele afirmou que o incêndio está "longe de ser alarmante". Nem assentamentos nem infraestrutura estão próximos.

"O incêndio ainda pode se espalhar até às linhas de contenção", disse Engel. As linhas de contenção são extensos caminhos e clareiras que o corpo de bombeiros pode acessar, permitindo-lhes conter o incêndio. De acordo com o corpo de bombeiros, as chamas ainda não alcançaram as linhas de proteção contra incêndios.

Engel acredita que é pouco provável que o incêndio ultrapasse essas linhas de contenção. Geralmente, essas linhas são compostas por amplas clareiras. Em locais onde não são tão largas, todas as medidas serão tomadas para evitar uma fuga. "Estou otimista", disse Engel.

Baerbock no local

A Ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock (Verdes), participou de uma reunião previamente agendada nas proximidades. Ela foi mostrada áreas afetadas por um incêndio florestal em 2019, que estão gradualmente se recuperando. Sobre as consequências dos incêndios florestais e o atual, Baerbock sugeriu que as condições para gerenciá-los também constituem uma questão de segurança nacional.

"Precisamos de mais financiamento para todas as áreas de segurança", afirmou Baerbock. Isso inclui a luta contra incêndios florestais. O assunto da luta contra incêndios florestais é, de acordo com a ministra, "apenas um exemplo de como precisamos repensar nossas prioridades de segurança nacional".

A estratégia de segurança nacional do governo federal abrange a "proteção de nossas condições de vida naturais". Inundações extremas, impactos da mudança climática e incêndios florestais também representam ameaças à segurança interna, explicou Baerbock. Isso implica que as habilidades e recursos necessários para lidar com esses desafios devem estar disponíveis. No entanto, a questão do financiamento em situações orçamentárias apertadas permanece uma preocupação importante.

