O implacável Manchester City afirma-se como a melhor equipa da Premier League com uma impressionante era de domínio

Com a surpreendente derrota do Arsenal por 1-0 frente ao Nottingham Forest no sábado, que pôs fim a qualquer probabilidade matemática de a equipa do norte de Londres usurpar a equipa de Pep Guardiola na corrida ao título, o Manchester City garantiu o seu quinto título em seis anos - apenas o Manchester United, de 1995/96 a 2000/01, conseguiu tal feito.

Este foi também o terceiro título consecutivo do City, igualando mais uma vez o United como a única outra equipa a conquistar três títulos seguidos, com Alex Ferguson a liderar o clube por duas vezes.

Mas o que torna este título ainda mais notável é o facto de o City ter conseguido chegar à final da Taça de Inglaterra e à final da Liga dos Campeões. Na verdade, o City chegou à final da principal competição europeia em grande estilo, derrotando o Real Madrid nas meias-finais e ficando cada vez mais perto de conquistar um dos poucos troféus que até agora escaparam ao clube.

Com a Premier League concluída, o City chega a estas duas finais - contra o Manchester United e o Inter de Milão, respetivamente - como o grande favorito para vencer ambas e tornar-se apenas a segunda equipa na história do futebol inglês, depois do United em 1998/99, a vencer o "Treble".

Sob o comando do treinador Guardiola, o City já ganhou uns incríveis 10 troféus importantes desde 2016 e estabeleceu inúmeros recordes na Premier League ao longo dos anos, incluindo ser a primeira equipa a chegar aos 100 pontos, registando a maior margem de vitória no título e o maior número de vitórias numa única época.

Mas, apesar de todo esse sucesso, nenhuma outra equipa do City esteve tão perto de fazer história como esta.

Houve momentos nesta temporada em que até mesmo os torcedores adversários foram forçados a sentar e admirar o banquete de futebol que o City proporcionou.

Até o Arsenal - a segunda melhor equipa do país e cujo desempenho no início da época fez com que os adeptos pensassem, em janeiro, que iriam festejar a conquista da Premier League no final da temporada - foi total e completamente demolido no Etihad a 26 de abril, uma vitória por 4-1 que praticamente garantiu outro título ao City.

O cliché futebolístico favorito "homens contra rapazes" nem sequer faria justiça à diferença de qualidade entre as duas equipas naquela noite.

Embora a tabela do final da temporada possa fazer com que a conquista do título pareça fácil, durante a maior parte do ano não foi esse o caso.

O Arsenal esteve no topo do campeonato durante 248 dias da época, o maior número de dias na história da primeira divisão inglesa para uma equipa que não conseguiu conquistar o título, de acordo com o site de estatísticas Opta.

Ainda em abril, o Arsenal ostentava uma vantagem de oito pontos no topo da Premier League, mas a combinação da incapacidade da equipa jovem e inexperiente para lidar com a pressão e o brilhantismo implacável do City significou que essa vantagem foi anulada de forma enfática. É em parte por isso que esta conquista do título tem sido tão impressionante.

A inevitabilidade de uma vitória do City a cada semana - liderada pelo apetite insaciável por golos do recém-contratado Erling Haaland - acabou por se impor a uma equipa do Arsenal que não parava de olhar para o adversário.

"O Arsenal levou-nos ao limite, tem sido fantástico, por isso o mérito é todo deles. Fizemos uma campanha incrível, eles tiveram alguns problemas, nós aproveitámos e conseguimos chegar onde chegámos", disse o defesa Kyle Walker ao site do City.

"São os jogadores que temos. Somos um grupo de rapazes que alcançou muito nos últimos anos e entendemos os padrões que estabelecemos."

O que mais preocupará os rivais do City na Premier League é o facto de Pep Guardiola e os seus jogadores não mostrarem sinais de cedência.

Mesmo os veteranos da equipa parecem longe de perder os seus poderes tão cedo; Kevin De Bruyne tem apenas 31 anos e está tão brilhante como sempre, İlkay Gündoğan - cujo futuro permanece no ar - Riyad Mahrez e Walker têm apenas 32 anos e continuam tão cruciais como sempre para os planos de Guardiola.

Notavelmente, apesar de toda a conversa sobre a força em profundidade do City, nenhuma equipa utilizou menos jogadores na Premier League esta época do que os 23 do City.

Além disso, há o próprio Guardiola, que, depois de nunca ter passado mais de quatro temporadas num clube, alegando esgotamento, está prestes a terminar a sua sétima temporada no comando do Etihad e parece e soa tão motivado como sempre para continuar, assinando uma extensão de contrato até 2025 ainda em novembro.

De facto, o defesa Rúben Dias chamou recentemente a Guardiola a "peça principal" desta equipa do City.

"Obviamente, a equipa é importante e, no final, são os jogadores que jogam em campo, mas ele é definitivamente a cabeça de tudo e nós jogamos o jogo através dos olhos dele", disse o internacional português ao ManCity.com.

"Ele ganhou tudo e quer continuar a ganhar. Essa fome recomeça a cada temporada - essa é a sua maior qualidade."

Dias também descreveu a demolição do Real Madrid na segunda mão da semifinal da Liga dos Campeões, na quarta-feira, como "muito perto da perfeição", e esta equipa está certamente tão perto da perfeição como qualquer outra na história do desporto.

Investigação da Premier League

No entanto, para os adeptos das equipas adversárias, o sucesso do City tem um senão.

Em fevereiro, a Premier League acusou o Manchester City de mais de 100 infracções às regras financeiras da liga e remeteu o clube para uma comissão independente.

O City, que foi adquirido pelo Abu Dhabi United Group em 2008, é acusado de não ter fornecido informações financeiras exactas de acordo com as regras da Premier League desde a época 2009/10 até à campanha 2017/18.

De acordo com o manual da liga, o City pode ser suspenso da liga, sofrer uma dedução de pontos ou ser condenado a pagar uma multa ilimitada se for considerado culpado.

Numa declaração emitida em fevereiro, o City disse estar "surpreendido com a emissão destas alegadas infracções" e "congratula-se com a revisão deste assunto por uma Comissão independente".

Agora, porém, de acordo com o Times, o clube está a contestar a legalidade da investigação e a questionar o envolvimento do principal advogado da Premier League, Murray Rosen, que é "membro" do rival do City no título, o Arsenal, de acordo com o site da sua câmara.

A Premier League disse à CNN que não tinha comentários a fazer sobre o assunto, enquanto Rosen disse que não estava a responder a perguntas da imprensa. A CNN Sport entrou em contacto com o Manchester City.

Talvez seja pouco mais do que uma coincidência, mas o City está há 23 jogos sem perder, desde que a Premier League anunciou estas infracções, estando à beira de um histórico "Treble".

Ou, talvez, tenha sido mesmo um fator de galvanização no clube.

Mas enquanto o futuro do City fora de campo permanece incerto - o advogado desportivo Nick De Marco disse à BBC em fevereiro que o caso poderia levar até quatro anos a resolver - dentro de campo, o City está mais estabelecido do que nunca e em posição privilegiada para continuar esta era de domínio.

Se os adeptos de todo o mundo vão ou não apreciar plenamente o domínio e o espetáculo dentro de campo, tendo em conta as alegadas irregularidades financeiras fora de campo, é outra questão.

Fonte: edition.cnn.com