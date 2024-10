O HSV enfrenta a Fortuna Düsseldorf de forma dominante.

Fortuna Düsseldorf continua a liderar a 2. Bundesliga, mas fica insatisfeita após esta rodada. Eles sofreram uma derrota difícil contra o Hamburger SV, que incluiu um gol impressionante. O Eintracht Braunschweig intensificou o calor no dérbi da Baixa Saxônia e deixou o Hannover 96 sem chance de resposta.

Fortuna Düsseldorf vs Hamburger SV 0:3 (0:1)

O Hamburger SV conquistou uma vitória significativa em seu primeiro jogo fora em 65 dias, deixando sua marca na elite da 2. Bundesliga. O Fortuna Düsseldorf, sob a liderança de Steffen Baumgart, ainda mantinha a liderança apesar da derrota de 3:0 (1:0) no domingo.

Jean-Luc Dompé (8') e Robert Glatzel (83', pênalti/90'+1) marcaram para o HSV, não apenas dando ao Düsseldorf a primeira derrota na liga da temporada, como também encerrando uma série de 21 jogos invictos do time na 2. Bundesliga. O Giovanni Haag do Düsseldorf foi expulso por uma falta de mão (81').

O jogo começou com tudo quando Dompé marcou com uma jogada individual impressionante e um gol de fora da área. O Düsseldorf lutou para recuperar o controle, com o HSV dominando a posse de bola e as oportunidades no primeiro tempo.

Após o intervalo, Glatzel teve duas chances de fazer 2:0, mas acertou a trave (56'). O Düsseldorf então aumentou a pressão, mas uma decisão de falta nas últimas minutos decidiu o jogo.

Eintracht Braunschweig vs Hannover 96 2:0 (1:0)

O Eintracht Braunschweig garantiu uma vitória crucial contra o Hannover 96 no intenso 181º dérbi da Baixa Saxônia, saindo da zona de rebaixamento. O time treinado por Daniel Scherning superou seus rivais arqui-inimigos por 2:0 (1:0), enquanto o Hannover 96 momentaneamente perdia contato com a terceira colocação.

O Braunschweig começou forte e abriu o placar com Fabio Kaufmann (20'). Eles mantiveram o controle até o intervalo, mas o Hannover 96 melhorou após o descanso. No entanto, um pênalti de Rayan Philippe (90'+3) selou a vitória do Braunschweig.

Enzo Leopold (59') e Bartlomiej Wdowik (70') chegaram perto de empatar para o Hannover 96, mas a defesa do Braunschweig permaneceu forte. O Braunschweig pensou que tinha marcado um gol de vitória nos acréscimos, mas o gol foi anulado por uma falta de mão (83').

O jogo foi disputado sob alta segurança, com um helicóptero da polícia e uma água canhão de prontidão. A atmosfera permaneceu principalmente calma antes do início, com a presença dos torcedores visitantes significativamente reduzida.

1. FC Magdeburg vs SpVgg Greuther Fürth 2:2 (2:1)

Em um jogo com duas penalidades incríveis perdidas, o 1. FC Magdeburg perdeu a chance de assumir a liderança, empatando em 2:2 (2:0) com o Greuther Fürth. O time treinado por Christian Titz permanece invicto e garante a segunda colocação.

Mohamed El Hankouri (15º) marcou um gol incomum, e Maartijn Kaars (18º) colocou o antigo campeão europeu na frente cedo. O Fürth, que permaneceu na 10ª colocação após quatro jogos sem vitória, empatou com uma penalidade semelhante do Julian Green (42º) e um gol do Noel Futkeu (75º). Leia mais aqui.

Após os resultados da 2. Bundesliga, o 1º FC Magdeburg teve a oportunidade de assumir a liderança da tabela, mas ficou com um empate contra a SpVgg Greuther Fürth. Seus rivais, o Fortuna Düsseldorf, sofreram uma derrota significativa contra o Hamburger SV, o que permitiu ao Magdeburg permanecer na segunda colocação.

