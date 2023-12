O homem mais rico de Hong Kong inaugura um museu budista no valor de 380 milhões de dólares

O magnata dos negócios Li Ka-shing tem uma longa história de filantropia, tendo contribuído com milhões para universidades e hospitais na Ásia Oriental e na América do Norte. Também se comprometeu a apoiar os esforços de salvamento após o tsunami de 2004 no Oceano Índico e o terramoto de Sichuan em 2008.

Agora, o homem de 90 anos, cuja riqueza é estimada pela Forbes em 33,4 mil milhões de dólares, voltou a sua atenção para as artes, abrindo o museu no Mosteiro Tsz Shan.

O museu, que custou cerca de 3 mil milhões de HK$ (382 milhões de dólares), segundo a Fundação Li Ka Shing, situa-se na base de uma enorme estátua de bronze de Guanyin, a deusa da misericórdia, que se ergue sobre o mosteiro, que Li também ajudou a construir.

Entre outros artefactos, alberga 100 estátuas de Buda, tal como detalhado num comunicado emitido pela CK Hutchison Holdings Ltd, a empresa que Li preside.

O museu, que é gratuito para todos os visitantes, abrirá oficialmente a 1 de maio, mas a cerimónia de inauguração teve lugar na semana passada. A sua coleção permanente procura "contar a história do budismo e a forma como este sobrevive ao seu ambiente no decurso da história", afirmou a empresa de Li.

O comunicado acrescenta que o museu tem como objetivo enriquecer aqueles "que procuram a transcendência e as realizações espirituais com a oportunidade de explorar, para além do simbolismo e da arte, a essência do budismo".

O museu demorou três anos a ser construído e apresenta relíquias maioritariamente doadas por Li ou pela sua fundação, que ele criou em 1980.

Dirigindo-se a mais de 2000 convidados na cerimónia, a Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, afirmou: "Aninhado na grande obra da natureza, onde as colinas arborizadas dão para mares calmos, a atmosfera tranquila do Mosteiro Tsz Shan oferece ao mundo atarefado um retiro feliz para deixar o mundo agitado para trás e relaxar a mente.

"A inestimável coleção de estátuas, pinturas, esculturas e sutras budistas alojadas no Museu de Arte Budista do Mosteiro de Tsz Shan representa não só os ideais iluminados e a esfera cultural do Budismo Zen, como também constituirá uma base para programas e actividades culturais", acrescentou o político.

"A cultura visual e literária do Mosteiro e do seu museu servirá, sem dúvida, como um espaço tranquilo de reflexão e de apreciação da arte budista para os nossos cidadãos e visitantes."

