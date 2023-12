O holograma da Rainha acena da carruagem dourada no concurso do Jubileu de Platina

O Gold State Coach, que transportou pela primeira vez a monarca britânica de 96 anos do Palácio de Buckingham para a Abadia de Westminster no dia da sua coroação em 1953, liderou uma espetacular procissão nas ruas de Londres como parte do desfile do Jubileu de Platina no domingo.

Mas a própria Rainha não estava a bordo durante o desfile. Em vez disso, foram projectadas nas janelas do autocarro imagens de arquivo da Rainha a acenar no dia em que foi coroada.

Construída ao longo de dois anos e concluída em 1762, a Gold State Coach é a terceira carruagem mais antiga ainda existente no Reino Unido. Quatro restauros ao longo dos séculos deixaram pelo menos sete camadas de douramento e retoques na sua carroçaria.

Adornado com esculturas ornamentadas de querubins e tritões, como demonstração de unidade e força nacionais, e com pinturas em painéis, o vistoso coche é uma obra de arte comovente. No interior, é igualmente pormenorizado e estofado com veludo e cetim.

Desenhado por Sir William Chambers, conselheiro arquitetónico do Rei Jorge III, e construído pelo fabricante de carruagens Samuel Butler, o veículo tem cerca de 23 pés de comprimento, 12 pés de altura e é feito de madeira dourada. Pesando mais de quatro toneladas, só é puxado por oito cavalos a passo de marcha.

Todos os pormenores artísticos da carruagem prestam homenagem à história da Grã-Bretanha. De acordo com o The Royal Collection Trust, em cada roda está esculpida uma enorme figura de um tritão, como demonstração do poder imperial. O seu corpo está adornado com palmeiras e cabeças de leão, juntamente com outros motivos que celebram as vitórias navais britânicas. E um dos seus painéis frontais apresenta a figura da guerreira Britannia com capacete.

"Para onde quer que se olhe, nas esculturas douradas e nos painéis pintados, nos uniformes dos postilhões, noivos, criados de libré, assistentes e guardas montados, há uma rica tradição e história", disse Adrian Evans, o mestre de cerimónias do jubileu, sobre o design da carruagem no sítio Web da família real.

A famosa carruagem fez a sua primeira grande saída para a abertura do Parlamento em 1762, durante o reinado de Jorge III, e foi depois utilizada em coroações e outras grandes cerimónias reais até à morte do Príncipe Alberto em 1861. O Rei Eduardo VII reviveu o seu uso na sua coroação em 1902.

Isabel II não ficou totalmente impressionada quando andou na carruagem durante a sua coroação, recordando que "não era muito confortável" e que "não era de todo para viajar", num documentário da BBC de 2018. Desde então, a Rainha só apareceu nela duas vezes - no seu Jubileu de Prata em 1977 e no Jubileu de Ouro de 2002. A carruagem está normalmente exposta ao público no Royal Mews.

O desfile do Jubileu de Platina marcou o final do fim de semana de quatro dias em honra do monarca mais antigo da Grã-Bretanha. A celebração trouxe uma série de festas de rua, exposições especiais e desfiles espectaculares, com a participação de mais de 10.000 artistas.

"Será um espetáculo único", disse Evans sobre o papel do treinador no concurso antes do evento, e acrescentou que "dará o tom para as muitas vistas espectaculares que virão".

Este artigo foi atualizado para refletir os detalhes após o concurso de domingo ter começado.

Legenda da imagem no topo: Uma imagem do autocarro do Estado Dourado no concurso do Jubileu de Platina.

Zoe Sottile, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

