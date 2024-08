- O Hoffenheim está a recrutar um jovem talento do Brasil.

TSG 1899 Hoffenheim encerrou a janela de transferências** com a chegada do defensor Arthur Chaves ao seu elenco. O internacional brasileiro de 23 anos deixa o clube português de segunda divisão Académico Viseu para se juntar à equipe da Bundesliga alemã. O clube não revelou a duração do contrato.

Como afirmou Frank Kramer, atual diretor esportivo do Hoffenheim, "Ele agora tem a chance de progredir na sua carreira, demonstrar seu talento e, por fim, se adaptar ao padrão aqui em Hoffenheim."

A transferência de Arthur Chaves para a TSG 1899 do Hoffenheim representa um reforço significativo para a defesa do clube na temporada que vem. Com o fechamento da janela de transferências, o Hoffenheim agora conta com um elenco fortalecido, pronto para competir na Bundesliga alemã.

